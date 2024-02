"Tierra Brava": Arturo Longton y Junior Playboy revelan su mismo miedo a perder a sus madres

Un momento muy profundo se vivió en el último capítulo del reality “Tierra Brava”, cuando Arturo Longton y José Luis “Junior Playboy” Concha, comenzaron a hablar de sus miedos, especialmente, el hecho de poder perder a sus mamás.

“¿Te dan a ti también a veces ganas de ponerte a llorar? Y lloras escondido y se te quita, porque hace bien llorar. Somos parecidos nosotros, es la mente la traicionera”, empezó diciendo Longton.

“Sí, yo me identifico a veces contigo. Qué ganas de ser normal a veces”, replicó “Playboy”.

Pero cuando llegaron al tema de las mamás, fue donde la conversación tomó un tono más introspectivo, donde ambos hablaron de la importancia que tienen sus respectivas progenitoras, en su vida.

“Yo no sé qué sería de mí sin mi mamá, con 41 años ella me lo hace todo. Yo no puedo tener una relación normal con una mujer, y cuando no la tenga no sé qué va a ser de mí. Los dos somos dependientes de algo, siempre vamos a estar atrapados”, aseveró “Junior”.

“Tenemos una vida parecida. Yo pienso lo mismo que ti. Será que el niño que llevamos adentro no quiere envejecer”, finalizó Longton.





(Imagen: @tierrabrava13)

PURANOTICIA