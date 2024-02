Tierra Brava: Alexandra Méndez pelea duramente contra Fabio Agostini y Gabrieli Moreira por supuestos rumores

Al pasar los días, las situaciones y la convivencia se vuelve cada vez más densa en el reality “Tierra Brava”, en esta oportunidad, la pelea que marcó, el último capítulo del espacio, fue entre Alexandra “La Chama” Méndez, versus Fabio Agostini y Gabrieli Moreira.

Todo comenzó en la hora del desayuno, cuando la venezolana fue donde Luis Mateucci y “Junior Playboy” para comentarles algo al oído, lo que provocó que la pareja de Agostini y Moreira, pensaran que estaban hablando de ellos.

“Empieza el día hablando m… desde temprano, es increíble esta chica. Estaba hablando de mí”, dijo la brasileña, lo que fue negado por Playboy, pero no le creyó.

“Te pones a hablar de mi relación. ¡Nadie te quiere aquí!”, le dijo Fabio. A lo que Chama respondió: “Piensas que fui a hablar a la cocina de ti. ¡No seas ridículo! No tiene nada que ver contigo. Creen que uno empieza el día hablando de ellos”.

"Te pusiste a hablar de la relación mía con ella en Máncora. Eres una agresiva, te pusiste a llorar fuerte para que la gente te escuche. Eres una mala persona, te recuerdo cuando insultaste a Miguelito”, la acusó Fabio.

Por otra parte, Gabrieli acusó a la “Chama” de referirse a ella en duros términos: “Yo sólo fui a la cocina a preguntar por los huevos, y tú saliste a insultarme. Me has dicho perr…, me has dicho mentirosa, me has dicho de todo”.

Tras la pelea, “Chama” les siguió aclarando a sus compañeros que ella no había ido a la cocina, a hablar mal de la pareja, lo cual fue reafirmado por Luis Mateucci.

“Yo dije lo mismo que Junior, pero a diferencia de ustedes, no lo grité. Ellos buscaron una pelea donde no la había, toda la casa se dio cuenta de que no eras vos”, le respondió el argentino.



(Imagen: @tierrabrava13)

