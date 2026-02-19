“Tiene 13 años”: Familia de la menor besada por Dino Gordillo rompe el silencio

Una nueva arista sumó la denuncia contra el humorista Dino Gordillo, acusado de besar en la boca a una menor de edad durante el Festival de la Naranja en Villa Alegre. Esta vez fue el padre de la adolescente quien decidió hablar públicamente y entregar su versión de los hechos.

El incidente, ocurrido mientras la menor subía al escenario para recibir un reconocimiento por su excelencia académica, generó controversia inmediata. Aunque la hija del comediante sostuvo que se trató de una confusión y el propio Gordillo negó una doble intención en su gesto, nuevos testimonios apuntan a que el beso habría sido intencional.

El padre de la menor se contactó con el programa «Hay que decirlo», de Canal 13, donde confirmó la edad de su hija y desmintió versiones que señalaban que tenía 14 años.

«La menor tiene 13 años y cumplirá 14 recién en agosto de 2026», afirmó, agregando que tanto él como su esposa estaban presentes cuando ocurrió el hecho.

Según su testimonio, el humorista «le robó un beso» a la niña, enfatizando su molestia por lo sucedido. Además, aseguró que grabaron el momento.

Desde Mega revelaron un registro captado por un asistente al evento, donde se observa parte de la interacción. En el video se escucha al comediante decir: ''Hola, mi amor (la besa). Miren, un aplauso grande para esta chiquilla. Así tenemos que recibir a la gente en nuestro país''.

Una testigo presencial también relató el episodio: ''La chica se alejó del escenario y él la llamó nuevamente para que se sacaran una foto y en la misma le dice ‘Pero no se ponga pálida’ y la chica es morenita, entonces fueron varias cosas que no correspondiero''.

Por su parte, la concejala de Villa Alegre, María Teresa Pacheco, aseguró haber presenciado el momento durante una sesión municipal: ''Vi a la niña, estaba al lado de ella, y ella fue a darle el beso y él se lo dio en la boca», añadiendo que como municipio «en ese momento no se podía hacer nada''.

Tras conocerse la denuncia, el Festival de Yerbas Buenas informó que el comediante fue bajado de su programación, marcando una de las primeras repercusiones concretas del caso.

En el mismo espacio televisivo, el abogado Claudio Valdivia abordó las eventuales implicancias legales: ''Si los padres estaban presentes ahí, y le atribuyen una significancia a ese acto en específico, me parece que es grave. Más allá de la intención que tenga una persona (…) los tiempos cambiaron. Algunas cosas que eran socialmente aceptables hace diez años como una broma, hoy ya no lo son''.

Respecto a la edad de la menor, añadió: ''Cambian las figuras penales, cambia la gravedad del delito, cambian las penas, etc., pero insisto, antes de hacer calificaciones jurídicas de potenciales delitos, me parece que en eso tenemos que ser extremadamente responsables''.

La conductora Karla Constant también reaccionó al testimonio del padre: ''Yo tendría la misma indignación porque creo que eso no corresponde. Pero insisto, vamos a poner siempre la palabra supuesta porque aún no hemos llegado a un fallo''.

El caso continúa generando debate en medios y redes sociales, mientras la familia de la menor insiste en su versión y la investigación sigue su curso.

