Coté López suma nuevas denuncias: extrabajadoras de su marca la acusan de sueldos impagos y despidos injustificados

La influencer y empresaria María José López vuelve a quedar en el ojo del huracán. Esta vez, el conflicto no viene desde redes sociales, sino desde tribunales: extrabajadoras de su marca Clo levantaron nuevas acusaciones que complican seriamente el panorama judicial de la también exmodelo.

Según revelaron en el programa Plan Perfecto, las denunciantes —quienes se desempeñaban en el local del Mall Marina Arauco— decidieron acudir directamente a la Dirección del Trabajo para denunciar lo que califican como una serie de irregularidades laborales. En concreto, las excolaboradoras apuntan a incumplimiento de remuneraciones y despido injustificado.

Pero la polémica no quedó ahí. El abogado que representa a las trabajadoras aseguró que ambas partes habían sido citadas a una audiencia durante la quincena de enero. Sin embargo, según explicó, la ex de Luis Jiménez simplemente no se presentó al comparendo.

Ese episodio terminó abriendo la puerta para que las denunciantes avanzaran con una demanda formal, en la que además acusan el no pago de imposiciones previsionales, horas extraordinarias y gratificaciones, además de cuestionar las causales de sus despidos.

El nuevo frente judicial llega en un momento especialmente delicado para López. A las acusaciones laborales se suma una querella por presunta estafa presentada por la administración del mismo centro comercial de la Ciudad Jardín, desde donde aseguran que la empresaria mantendría una deuda superior a los $33 millones por concepto de arriendo del local.

Un escenario que alimenta aún más las especulaciones sobre la situación financiera de la influencer, de quien incluso se ha comentado que podría estar enfrentando un complejo momento económico.

