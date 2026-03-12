AC/DC vuelve a Chile después de 30 años y revienta el Estadio Nacional

Treinta años tuvieron que pasar para que AC/DC volviera a encontrarse cara a cara con el público chileno. Y el reencuentro no fue precisamente silencioso: la banda australiana aterrizó en el Parque Estadio Nacional con un show explosivo que terminó por sacudir a más de 80 mil fanáticos que llenaron el recinto.

El espectáculo arrancó con media hora de atraso, en medio del verdadero caos vial que se vivió en Santiago por el cambio de mando presidencial. Pero si alguien pensó que el retraso apagaría los ánimos, estaba muy equivocado. Cuando Angus Young y compañía aparecieron sobre el escenario, el estadio simplemente estalló.

Y aunque muchos dudaban del estado vocal de Brian Johnson, sobre todo después de los problemas de audición que hace algunos años lo alejaron de los escenarios, el cantante de 78 años se encargó de callar bocas. Con un registro que sigue sonando demoledor, lideró himnos como “Thunderstruck” y “Back in Black”, recordando por qué su voz sigue siendo una de las más reconocibles en la historia del rock.

Pero si hay una figura que sigue robándose la película es el eterno escolar del rock: Angus Young. El guitarrista volvió a demostrar que parece inmune al paso del tiempo. Durante más de dos horas no paró de correr, saltar y lanzar riffs incendiarios que mantuvieron al público en ebullición.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con un solo de más de diez minutos en medio de la frenética “Let there be rock”, donde Young siguió tocando incluso cuando sus compañeros ya habían abandonado el escenario, extendiendo el clímax del concierto hasta el delirio colectivo.

El desfile de clásicos tampoco se hizo esperar. Canciones como “Shoot to thrill,Dirty Deeds Done Dirt Cheap,T.N.T.” y “Highway to Hell” encendieron a un estadio que coreó cada verso como si el tiempo no hubiera pasado.

Solos de Angus Young en la guitarra

En su paso por Santiago, AC/DC no quiso experimentar demasiado: mantuvo intacto el setlist de 21 canciones que ya había presentado en sus tres conciertos en Brasil. Y para qué cambiar algo que sigue funcionando como una máquina perfectamente aceitada.

Una banda de apoyo sólida, el jugueteo permanente de Brian Johnson con el público y, por supuesto, los interminables solos y maniobras de Angus Young en la guitarra —con bailes incluidos— siguen siendo las piezas clave de un espectáculo que, guste o no, continúa demostrando por qué el grupo es una institución del rock.

Para quienes se quedaron con ganas de más, la banda tendrá su última descarga en Chile este domingo 15 de marzo nuevamente en el Parque Estadio Nacional.

