Rai Cerda rompe el silencio tras acusaciones contra Emilia Dides: “Tratamos de estar juntos”

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo dejó shows, gaviotas y titulares musicales, si no que también desató un verdadero culebrón farandulero que terminó enfrentando a la familia Cerda con la cantante Emilia Dides.

Todo estalló cuando la panelista Daniela Aránguiz, pareja de José "Cuco" Manuel Cerda, lanzó duras insinuaciones contra la artista. Sin filtro, la opinóloga dejó entrever un supuesto enredo sentimental dentro de la familia Cerda.

"Hay cosas mucho más morales, como pololear con un hermano y meterte con el otro. Esos son códigos de moralidad mucho más grandes", expresó, encendiendo la polémica y poniendo a Dides en el centro del huracán mediático.

La bomba mediática no quedó solo en palabras. El conflicto escaló durante la popular fiesta Bresh realizada el 27 de febrero, donde Sammis Reyes —actual pareja de Dides— terminó protagonizando un tenso cara a cara con Cuco Cerda.

En medio del revuelo, el influencer Raimundo Cerda decidió salir a hablar para intentar bajar la temperatura del escándalo, aunque sus declaraciones también dieron de qué hablar.

"Emilia estuvo conmigo. Nos conocemos desde hace 15 años; después de los 18-19, tratamos de estar juntos un tiempo, y ya. Ella se fue a no sé dónde, luego apareció con Sammis, un hijo al mes, y listo", relató.

Luego, el ex chico reality intentó cortar de raíz los rumores sobre su hermano y la cantante: "No, nada que ver".

Pero Rai también se refirió directamente a Aránguiz y a la forma en que estalló todo el conflicto mediático.

"No sé si fue un malentendido o le llegó información de alguien malintencionado. La Dani a veces lo que le llega va y lo cuenta sin ningún pelo en la lengua, es lo que la representa en televisión", señaló el exGran Hermano.

