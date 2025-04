The Last of Us regresa este domingo con su esperada segunda temporada

La historia de Joel y Ellie vuelve a la pantalla. Este domingo, a las 21:00 horas, se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de "The Last of Us", tanto en la plataforma MAX como en el canal HBO. Tal como ocurrió en la entrega anterior, los episodios se emitirán semanalmente cada domingo.

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, retoma su narrativa cinco años después de los sucesos que marcaron el final de la primera temporada. Según lo adelantado por HBO en sus trailers, la trama retomará el punto en que “Joel decidió salvar a Ellie de los científicos que pretendían crear una cura para el cordyceps”, el virus que provocó la catástrofe zombi en este mundo postapocalíptico.

Inspirada en "The Last of Us Part II", la segunda parte del exitoso videojuego desarrollado por Naughty Dog, la temporada introducirá a un nuevo personaje clave: Abby Anderson, quien generará un importante giro en la historia y pondrá en tensión la relación entre los protagonistas.

Además, HBO ya confirmó que la serie continuará con una tercera temporada, que podría comenzar su rodaje en 2026 y estrenarse en 2027, consolidando a "The Last of Us" como una de las producciones más exitosas de la televisión reciente.

PURANOTICIA