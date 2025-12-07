The Boys” confirma su temporada final para abril de 2026

Prime Video confirmó durante la CCXP 2025 en São Paulo que The Boys llegará a su fin con su quinta temporada, cuyo estreno quedó fijado para el 8 de abril de 2026. El anuncio fue encabezado por el creador de la serie, Eric Kripke, junto a parte del elenco, marcando el inicio de la despedida de una de las producciones más destacadas del catálogo de la plataforma.

Según detalló el equipo en el evento, la temporada final comenzará con un lanzamiento doble de episodios, para luego continuar con estrenos semanales hasta el 20 de mayo de 2026, día en que se emitirá el capítulo definitivo. Durante la presentación, los asistentes también pudieron ver un primer teaser que anticipa el enfrentamiento decisivo entre Billy Butcher y Homelander, además de mostrar el escenario posterior a los sucesos de la cuarta temporada.

El adelanto destacó además por la aparición de Jared Padalecki y el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy, un guiño directo al universo de Supernatural, también creado por Kripke. Con este anuncio, Prime Video confirma la hoja de ruta que se venía insinuando desde 2024: cerrar la historia en cinco temporadas y consolidar a The Boys como una de las series más influyentes dentro de la sátira superheroica moderna.

