Alcalde de Arica promete festival de metal tras recibir a “Nuclear”, teloneros de Iron Maiden

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, tuvo un metálico encuentro con la banda chilena Nuclear, originaria de la ciudad norteña, y por su ambiciosa promesa de crear un evento anual de metal que incluirá invitados de Bolivia y Perú.

El encuentro se produjo como reconocimiento al quinteto de thrash metal, que en 2026 tendrá un rol de peso, ya que será telonero en los dos conciertos que Iron Maiden ofrecerá en Santiago durante su gira por el 50° aniversario.

Nuclear, banda que actualmente se encuentra radicada en Santiago, nació en Arica en 2001 y mantiene en sus filas a tres miembros históricos que comenzaron a tocar juntos a mediados de los ’90, cuando tenían apenas 15 años: Eugenio Sudy, Francisco Haussmann y Sebastián Puente.



Vargas no ocultó su entusiasmo y lanzó una declaración: "He prometido a Nuclear un gran encuentro musical de metal, donde vamos a invitar bandas de Bolivia y Perú. Hay público para este género y es importante que Arica cuente con una banda que va a telonear a Iron Maiden, uno de los grupos más grandes del mundo".

