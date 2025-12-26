Daniel Fuenzalida rompe en llanto y confirma el fin de significado proyecto profesional: “Era el minuto de dar un paso al costado”

Tras varias semanas fuera del aire, Daniel Fuenzalida reapareció en su matinal solo para confirmar una noticia que nadie se lo esperaba: su salida definitiva del programa en la "Radio Activa".

Aunque el comunicador transmitía desde Nueva York y comenzó hablando distendido sobre su viaje, el ambiente cambió radicalmente hacia el cierre del espacio. Con la voz quebrada y visiblemente afectado, lanzó: "Es mi última Central. Es mi último programa, es muy difícil hacer esto".

Lejos de tratarse de un adiós a la industria, Fuenzalida aclaró que seguirá vinculado a Prisa MEDIA y que ya tiene un nuevo destino radial en el horizonte.

"Era el minuto de dar un paso al costado (...) Se me dio la posibilidad de estar en otra radio y ya voy a anunciar cuál será", adelantó.

El animador no escondió que la decisión fue dura y largamente meditada. "La decisión fue muy difícil, por eso me tomé estos días libres, después que me enfermé. Le di muchas vueltas, tuvimos muchas conversaciones, hasta que llegamos a este punto final", confesó.

Con mucha emoción, Fuenzalida hizo un repaso íntimo de lo que significó este ciclo en su vida. "Fueron 15 años maravillosos donde viví de todo. Fue mi primer medio de comunicación después de mi rehabilitación", recordó, marcando el peso personal que tuvo la radio en su historia.

También hubo espacio para el agradecimiento directo al público que lo acompañó durante años. "Agradecido de la radio, agradecido de los auditores y este medio de comunicación tan lindo", señaló, en uno de los momentos más emotivos de la transmisión.

El locutor fue aún más frontal al hablar de sus inicios y de las dudas que existían sobre él. "Nadie creía en mí, nadie sabía si realmente yo me hubiera rehabilitado o no (...) Y bueno, creo que no fallé en estos 15 años", afirmó.

Pese al portazo, Fuenzalida aseguró que este capítulo no se borra. "Es mi casa, siempre voy a llevarla en el corazón", dijo.

Para cerrar, dedicó un mensaje especial a su partner radial, Juako Lee: "Joaco, gracias por todo y un abrazo muy grande. Lo bueno es que la radio nos logró consagrar como amigos. Simplemente, te digo muchas gracias Joaco". Un final cargado de emoción y de preguntas sobre lo que viene.

