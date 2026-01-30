The Beatles vuelven al cine: Se revela el primer vistazo a los ''Fab Four'' en sus biopics

La historia de la banda más influyente de todos los tiempos vuelve a tomar forma en la pantalla grande. A través de su cuenta oficial de Instagram, The Beatles compartieron el primer vistazo oficial de los actores caracterizados que darán vida a los Fab Four en sus esperadas películas biográficas producidas por Sony Pictures.

Se trata de un anuncio poco convencional que combinó redes sociales y una acción directa en Liverpool, la ciudad donde todo comenzó. Lejos de un simple comunicado, las imágenes se difundieron inicialmente como postales impresas distribuidas en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución cofundada por Paul McCartney en 1996. El propio instituto invitó a los estudiantes a encontrarlas dentro del campus, generando un fuerte impacto entre fanáticos y medios.

UN PROYECTO INÉDITO EN HOLLYWOOD

Bajo el título The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, el proyecto propone algo nunca antes visto: cuatro películas independientes pero conectadas, cada una narrada desde la perspectiva de uno de los integrantes del cuarteto.

El director Sam Mendes, ganador del Oscar por American Beauty y responsable de 1917, lidera las cuatro producciones con el objetivo de profundizar en las trayectorias individuales de los músicos dentro de una historia común. La magnitud del proyecto se refleja también en un aval histórico: Apple Corps Ltd, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, otorgaron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción guionada.

Quiénes interpretan a los Fab Four

El elenco principal reúne a cuatro de los actores más destacados de su generación:

Paul Mescal es Paul McCartney

es Paul McCartney Harris Dickinson interpreta a John Lennon

interpreta a John Lennon Joseph Quinn encarna a George Harrison

encarna a George Harrison Barry Keoghan asume el rol de Ringo Starr

ASÍ LUCEN LOS BEATLES EN LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS:

Paul Mescal aparece como un joven Paul McCartney frente a los ladrillos del Cavern Club, el mítico local de Liverpool donde la banda comenzó a forjar su leyenda a comienzos de los años 60.

Barry Keoghan, como Ringo Starr, es retratado en un estudio de grabación con camisa estampada, corbata psicodélica y auriculares, una estética asociada al período del White Album a fines de los 60.

Joseph Quinn luce como un George Harrison barbado, evocando los últimos años del grupo.

Harris Dickinson, en la piel de John Lennon, viste chaqueta de mezclilla y las icónicas gafas redondas que el músico popularizó en 1968.

El proyecto también contará con figuras clave en la historia de la banda: Saoirse Ronan será Linda McCartney, Anna Sawai interpretará a Yoko Ono, Aimee Lou Wood dará vida a Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce encarnará a Maureen Starkey, James Norton será el legendario mánager Brian Epstein y Harry Lloyd interpretará al productor George Martin, el llamado “quinto Beatle”.

RODAJE Y ESTRENO

El rodaje ya está en marcha e incluye locaciones emblemáticas como Abbey Road Studios. Según informó Daily Mail, incluso se recreará el famoso cruce peatonal del álbum Abbey Road, con el cierre temporal de la calle autorizado por el Westminster Council.

El estreno está programado para abril de 2028, cuando las cuatro películas llegarán simultáneamente a los cines, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más esperados de la década.

