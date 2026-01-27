Tevex ya tiene reemplazo para Andrés Caniulef: “Éramos muy amigos”

La farándula nacional aún no se repone del golpe que significó la muerte de Andrés Caniulef, ocurrida el pasado 9 de enero y que dejó en shock al mundo del espectáculo.

Su partida no solo generó una ola de homenajes y reacciones, sino que también abrió una gran incógnita en Tevex: ¿quién asumiría la conducción de No Es Lo Mismo, el programa que lideraba el periodista?

Durante semanas, el sillón del estelar permaneció vacío y las especulaciones no tardaron en aparecer. Sin embargo, la espera terminó. Según reveló El Filtrador, el canal ya tomó una decisión y apostó por un nombre conocido en la televisión: Jon Reyes.

El comunicador, que ha pasado por espacios como BDAT en TVN y también por TV+, será el encargado de asumir este desafío televisivo en un contexto cargado de emociones y comparaciones inevitables. Su llegada no es casual, ya que mantenía un estrecho vínculo personal con Caniulef.

El propio Reyes reconoció sentirse profundamente conmovido por tomar la posta de su amigo y colega. "Éramos muy amigos, hicimos proyectos juntos y él incluso me había llamado para trabajar cuando estaba en el matinal", confesó a El Filtrador, dejando en evidencia la cercanía que existía entre ambos.

El debut de Jon Reyes en las pantallas de Tevex ya es una realidad: el día lunes apareció por primera vez en el espacio ¡Mira!, marcando así el inicio de una nueva etapa para el canal y para un programa que aún carga el peso emocional de una ausencia imposible de ignorar.

