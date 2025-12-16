Testigos hablan sobre una tensa pelea entre Rob Reiner y su hijo la noche antes del asesinato

Nick Reiner, el hijo del aclamado director Rob Reiner y de su esposa Michele, quedó en el centro de una de las historias más oscuras que ha sacudido a la industria de Hollywood, tras ser arrestado y fichado por la Policía de Los Ángeles por presuntos cargos de asesinato de sus propios padres.

El caso suma nuevos y perturbadores antecedentes luego de que Los Angeles Times destapara detalles de una tensa discusión familiar ocurrida apenas horas antes del crimen.

De acuerdo con el medio, Rob Reiner y su hijo Nick habrían protagonizado un fuerte enfrentamiento el sábado por la noche durante una fiesta navideña en la casa del presentador Conan O’Brien.

Testigos aseguraron que varios asistentes notaron un comportamiento errático y fuera de lugar por parte del hijo del cineasta, lo que no pasó desapercibido entre los invitados.

La investigación también apunta a un dato inquietante: no existirían señales de que la vivienda haya sido forzada antes del doble homicidio, lo que refuerza las sospechas sobre alguien del círculo íntimo de la familia.

Pese a la gravedad del caso, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, optó por el silencio y evitó referirse a los posibles motivos que habrían llevado al sospechoso a cometer el crimen.

McDonnell solo confirmó que las autoridades estaban ejecutando una orden de cateo en la residencia familiar, sin revelar qué tipo de pruebas buscaban en el lugar.

Los registros carcelarios entregan escasa información, pero confirman que Nick Reiner fue detenido la noche del domingo y fichado durante la madrugada del lunes. Aunque la ficha no detalla el motivo exacto del arresto, sí establece una fianza de 4 millones de dólares, a la espera de que la Fiscalía de Los Ángeles presente cargos formales.

NICK REINER Y SUS ADICCIONES

El oscuro historial personal de Nick Reiner vuelve a salir a la luz en medio de este drama.

El propio acusado había reconocido en entrevistas pasadas haber ingresado en múltiples ocasiones a centros de rehabilitación y haber vivido en situación de calle producto de sus adicciones, un antecedente que ahora adquiere un peso inquietante en esta tragedia familiar.

