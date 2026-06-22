¡Terremoto televisivo!: Faloon Larraguibel renunciaría a CHV para sumarse a Mega por una cifra millonaria

El mercado televisivo chileno vive un nuevo sacudón. Tras semanas de especulaciones, se reveló que la figura de televisión Faloon Larraguibel habría presentado su renuncia a Chilevisión (CHV) para dar el salto a la competencia y sumarse a Mega.

De acuerdo con información filtrada por el sitio La Hora, la modelo dejará el estelar “Fiebre de Baile” para integrarse al elenco del nuevo reality “¿Volverías con tu ex? 2”, cuyas grabaciones se realizan en Perú.

El cambio de casa televisiva estaría acompañado de una fuerte apuesta económica. Según trascendidos, Larraguibel se transformaría en una de las participantes mejor pagadas de la historia de los realitys en Chile.

Según fuentes de la industria, “recibiría un sueldo de 300 millones de pesos por su participación”, lo que equivale a un promedio estimado de “30 millones por semana”.

Sin embargo, su salida de CHV no habría sido sencilla. La ex chica Yingo deberá pagar una importante suma para concretar su desvinculación del canal de Machasa.

“Faloon Larraguibel debería enfrentar una cláusula de salida con el canal, la cual bordearía también los 30 millones de pesos”, indicaron los reportes, monto que sería cubierto con su nuevo contrato en Mega.

Más allá del aspecto económico, el principal atractivo de su incorporación estaría en el ámbito personal. El ingreso de Faloon tendría como objetivo “con el propósito de poder reencontrarse en TV con Raimundo Cerda”, con quien vivió una mediática relación que incluyó incluso tatuajes en común.

Actualmente, el ex Gran Hermano participa del encierro de Mega junto a otra expareja, Sofía Latorre. Si bien ha mostrado cercanía en pantalla, el ingeniero agrónomo “ha dejado claro que sigue enamorado de la ex Yingo”, lo que anticipa un posible triángulo amoroso dentro del programa.

Hasta ahora, Chilevisión no se ha referido oficialmente a la ausencia de la bailarina en pantalla, mientras crece la expectación por su eventual debut en el reality que se graba en territorio peruano.

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