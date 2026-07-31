Melina Noto recordó episodio con Raquel Argandoña tras filtración de su embarazo: "Sé que fue con maldad. Sé que fue para herir"

Melina Noto reveló el complejo momento que enfrentó al inicio de su embarazo junto a Pangal Andrade, luego de que Raquel Argandoña filtrara públicamente la noticia de su gestación cuando aún no la había compartido ni siquiera con su círculo más cercano.

En conversación con Tanza Varela para El Podcast de Sarah, la comunicadora argentina recordó el fuerte impacto emocional y físico que sufrió tras la difusión de la información.

"La noche del día que ella lo dijo, llamé al ginecólogo y le dije: ‘Necesito ir mañana urgente porque yo tengo miedo de haber perdido a mi hijo de todo lo que lloré’", confesó.

Noto explicó que el estrés se manifestó de inmediato en su cuerpo.

"Empecé a temblar, me empezó a dar como urticaria", agregó.

La periodista relató que la angustia fue tan intensa que incluso temió haber perdido su embarazo y necesitó el apoyo de su familia para sobrellevar la situación.

"La había pasado tan mal, que por un momento pensé que lo había perdido. Entonces, no quería volver a sentir esa angustia. O sea, imagínate que tuvo que venir mi mamá (de Argentina), yo se lo pedí. Le dije: ‘Por favor, vení’", recordó.

Durante la conversación, Melina Noto aseguró que la filtración fue un acto deliberado y afirmó que, con el paso del tiempo, mantiene esa convicción.

"Sé que fue con maldad. Sé que fue para herir", sostuvo categóricamente.

Asimismo, señaló que hoy, desde su experiencia como madre, le resulta aún más difícil comprender la actitud de la animadora.

"Lo único que puedo decir, ya hoy como mamá, es que a mí ―siendo que ella tiene tantos problemas como madre― no se me cruzaría en la cabeza hacerle mal a una embarazada", cuestionó Noto.

"Siendo que ella tiene dos hijos, que vivió dos embarazos y todo lo que eso conlleva... ¿Por qué genera ese dolor en otra persona si sabe lo que es transitar eso?", agregó.

Respecto a la relación entre Pangal Andrade y Raquel Argandoña, la periodista explicó que su pareja le tenía un gran cariño y la consideraba una "excelente suegra", aunque reconoció que, tras este episodio, el vínculo se rompió por completo.

"(Hoy) no tienen relación", afirmó.

Pese a recordar uno de los momentos más difíciles de su embarazo, Melina Noto aseguró que actualmente está enfocada en su presente y descartó cualquier interés en mantener un vínculo con la figura televisiva.

"Hoy da lo mismo, es una persona que en mi vida no tiene ningún tipo de importancia. Si algún día me toca trabajar con ella, yo seré lo más profesional que exista", cerró.

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