De Viña del Mar al mundo: Dominga López es la nueva Miss Universo Chile 2026

La búsqueda de la nueva soberana de la belleza nacional llegó a su fin este domingo con la esperada final de Miss Universo Chile 2026, certamen transmitido por Mega. Tras semanas de desafíos, desfiles y evaluaciones, Dominga López, representante de Viña del Mar, se impuso entre las 13 finalistas y fue coronada como la nueva Miss Universo Chile, convirtiéndose en la encargada de representar al país en el concurso internacional, donde buscará la segunda corona para Chile.

El podio lo completaron Scarlette Hermosilla, representante de Lo Barnechea, quien obtuvo el segundo lugar, y Catalina Vallejos, de Pucón, en la tercera posición. La elección estuvo a cargo de un jurado presidido por Viviana Nunes e integrado por José Antonio Neme, Carolina de Moras, Josefina Montané, Camila Andrade y Edgardo Navarro.

López, de 23 años, es periodista y licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad del Desarrollo en 2023. Además de desarrollarse en el modelaje y de su recordada participación como el "ángel negro" en un videoclip del cantante urbano Kidd Voodoo, destacó durante toda la competencia por su seguridad y habilidades comunicacionales.

Tras quedarse con la corona, la nueva soberana valoró que una de sus principales fortalezas fuera precisamente su desempeño al momento de expresarse.

''Yo soy periodista, soy comunicadora, así que si fallaba la oratoria… no había por dónde. Así que contenta. Me encanta hablar, sobre todo dar mi opinión sobre temas tal vez un poco más polémicos, así que me alegro de que eso haya sido un feedback positivo'', expresó Dominga López tras el triunfo.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue la ronda de preguntas, en la que la representante de Viña del Mar fue consultada sobre el proyecto de ley "Escucha su corazón". Frente a ese tema, mantuvo una postura clara durante la transmisión.

''Creo que es un retroceso. Creo que el país ha avanzado bastante con el tema del aborto, con las tres causales, y creo que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres… y no exponerlas a una experiencia que puede retraumatizarlas y revictimizarlas'', sostuvo sobre el escenario.

Posteriormente agregó:

''Una sociedad justa es la que escucha a las mujeres, las acompaña y, sobre todo, también las informa para que estas puedan tomar decisiones libres e informadas''.

Tras recibir la corona de manos de la soberana saliente, Inna Moll, quien llevó a Chile al Top 12 en la edición anterior de Miss Universo, Dominga López asumió oficialmente el desafío de representar al país en la 75.ª edición del certamen internacional, que se realizará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

''Prometo representar a Chile de la mejor manera, es un título que voy a llevar con mucho honor y espero que se sientan representados por mí pronto allá en Puerto Rico'', manifestó emocionada.

Finalmente, la nueva Miss Universo Chile dejó en claro cuál será su principal objetivo en el concurso internacional.

''Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue'', sentenció al cerrar la jornada.

PURANOTICIA