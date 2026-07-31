Constanza Capelli anuncia que será madre por primera vez: reveló que tiene tres meses de embarazo

Constanza Capelli sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre por primera vez. La bailarina y exchica reality compartió la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde mostró la feliz etapa que vive junto a su pareja, Sebastián Daroch.

El registro recopila distintos momentos de este proceso, incluyendo las primeras imágenes de su embarazo, unas pequeñas zapatillas de bebé y la emotiva reacción de sus familiares, entre ellos su abuela, al conocer la noticia.

La secuencia comienza con un tierno momento junto a su mascota Bigotes, donde Capelli comenta entre risas que “son tres”, mientras que Daroch la corrige con cariño diciendo: “Somos cuatro”, en referencia al nuevo integrante de la familia.

El video fue acompañado por la frase “Un amor que crece y crece en mi vientre”, publicación que rápidamente se viralizó en redes sociales, superando los 100 mil "me gusta" y recibiendo cientos de mensajes de felicitación.

Entre quienes reaccionaron al anuncio se encuentran diversas figuras del espectáculo, como Diana Bolocco, Michelle Carvalho, Princesa Alba, Pin Montané y Emilia Dides. Además, Sebastián Daroch comentó la publicación con un breve, pero emotivo mensaje: “Simplemente los amo”.

Horas más tarde, la actual participante de Fiebre de Baile utilizó sus historias de Instagram para agradecer el cariño recibido y revelar cuánto tiempo lleva de gestación.

"3 meses, mi pollito. Gracias por todos los buenos deseos y comentarios. Estoy en el mejor momento de mi vida", expresó la influencer.

Hasta el momento se desconoce si el embarazo implicará cambios en su participación en Fiebre de Baile, de Chilevisión. No obstante, el anuncio confirma que la bailarina atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal.

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