Terremoto en TNT Sports: Estación televisiva pierde a una de sus históricas figuras

Un verdadero terremoto es el que se vive por estos días en TNT Sports; esto, luego que el programa «Todos Somos Técnicos» perdiera a una de sus figuras.

Se trata de Claudio «Bichi» Borghi, quien no renovó con el canal, por lo que saldrá de pantalla tanto del programa como de los comentarios del fútbol nacional.

A través de las redes sociales, el canal informó que "luego de años de fútbol, risas, análisis y entretención, Claudio Borghi se despide de TNT Sports".

"Sólo tenemos palabras de cariño y agradecimiento", agregaron.

Fue el mismo «Bichi» quien explicó que no se logró un acuerdo con la estación televisiva, por lo que no renovó y saldrá de las pantallas.

"Creo que son etapas de la vida que se van quemando y que hay que hacer otra cosa. No se llegó a acuerdo con el canal", sostuvo el ex entrenador de la Roja.

De igual forma, sostuvo que "mi contrato termina a fines de enero, pero tengo vacaciones dentro. Hace dos años que no me tomo vacaciones, entonces aprovechando la posibilidad me voy antes".

Finalmente expuso que "no hubo peleas, solamente una parte contractual que no llegamos a acuerdo y en estos días de charlar tampoco hubo muchas cosas que decir. Hubo una propuesta, una oferta, no se llegó a acuerdo y listo".

