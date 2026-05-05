¡Terremoto en la farándula! Confirman quiebre definitivo entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo: Ambos ya tendrían nuevas parejas

El mundo del espectáculo nacional se encuentra en estado de shock tras revelarse nuevos antecedentes sobre la separación de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo. Aunque los rumores de crisis circulaban hace meses, la información fue ratificada recientemente en el programa Zona de Estrellas, donde se entregaron detalles inéditos sobre el presente sentimental de ambos.

La panelista Adriana Barrientos fue la encargada de confirmar la noticia, apuntando al desgaste de la relación como el motivo principal. Según "La Leona", la dinámica de pareja se habría visto seriamente afectada en el último tiempo: “Gissella Gallardo se cansó de ser mamá de Mauricio Pinilla”, sentenció la opinóloga.

Pero el quiebre no es lo único que genera impacto. Barrientos aseguró que el exdelantero de la selección chilena ya dio vuelta la página y estaría viviendo un intenso romance con Vivian Leigh, una mujer a quien conoce desde hace años.

Convivencia: Según el reporte, Pinilla se habría mudado al departamento de Leigh hace más de un mes.

Apoyo económico: Se rumorea que la nueva pareja del deportista estaría evaluando vender un reloj de lujo, avaluado en 22 millones de pesos, para ayudarlo con supuestos problemas financieros.

Nueva vida: Barrientos añadió que Leigh “está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella”.

Por su parte, la actual panelista de Hay que decirlo no se habría quedado atrás. El portal de espectáculos Infama reveló que Gallardo también estaría iniciando una nueva etapa sentimental.

El supuesto nuevo interés amoroso sería un hombre llamado José Alfredo Rivas. El medio incluso difundió una fotografía donde se ve a la comunicadora de espaldas abrazando a quien sería su conquista, acompañada del texto: “Gissella y quien sería su nuevo galán”.

Hasta el momento, y pese al revuelo mediático que ha causado la noticia de este quiebre tras más de 20 años de historia, ninguno de los protagonistas ha emitido una declaración oficial para confirmar o desmentir los hechos.

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