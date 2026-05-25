¡De héroe a villano! El oscuro historial de Cristián Arriagada que desató la furia de sus exparejas y salpica su pasado

El mundo de la farándula nacional quedó en completo shock tras revelarse los escabrosos detalles que apuntan al cirujano plástico Cristián Arriagada. Lo que parecía una vida de idilio y resiliencia tras la partida de su esposa, la periodista Javiera Suárez, hoy se desmorona ante graves acusaciones que lo tildan de "narcisista" e "indolente", sumando alarmantes episodios tanto en su vida amorosa con la ex Miss Chile, Daniela Nicolás, como en el entorno de su fallecida pareja.

EPISODIO QUE ALEJÓ A DANIELA NICOLÁS

El primer gran escándalo estalló en el programa Zona de Estrellas, donde la panelista Camila Campos, "Camilísima", desclasificó el perturbador motivo que gatilló el fin del romance entre Daniela Nicolás y el médico en 2021, cuando incluso "estuvieron a punto de casarse", según aportó el panelista Javier Fernández.

El quiebre definitivo ocurrió durante unas vacaciones familiares en el sur, cuando se extravió la mascota de Pedrito Milagros (hijo del cirujano). De acuerdo con Camilísima, Arriagada culpó injustamente a la modelo del extravío. Daniela encontró al animal atrapado en unos alambres y, al intentar rescatarlo, el perro la mordió en medio de la desesperación.

"Pero el enojo de Cristian era tan grande que no hizo nada por ayudarla en ese momento que estaba con una mordedura, sangrando", reveló la periodista.

La actitud resultó insólita para los testigos: siendo médico, Arriagada no le brindó primeros auxilios a su entonces prometida ni socorrió al animal, un hecho traumático que hizo que la ex Miss Chile cortara el vínculo de raíz. Esta versión coincide con los recientes y lapidarios dichos de la propia Daniela Nicolás al ser consultada por el nuevo romance del doctor con Kika Silva:

"Él es un hombre tan malo y tan narcisista que no merece mi tiempo para perderlo hablando de él".

ALARMANTES REVELACIONES

Por si fuera poco, a esta polémica se sumaron las declaraciones de la médium Sonia Valenzuela, quien aseguró haber canalizado mensajes de Javiera Suárez un día antes de su sensible fallecimiento. La tarotista rompió el silencio para respaldar las críticas hacia la verdadera personalidad del cirujano, afirmando que lo expuesto en televisión no es nada comparado con el calvario que habría vivido la comunicadora.

"Lo que se está hablando no es nada del sufrimiento que ella pasó, lo que vivió y de lo que muchas mujeres han tenido que aguantar de él. Para mí, con todo lo que he sabido y los mensajes que me han enviado, él es una persona totalmente narcisista", disparó Valenzuela en sus redes sociales.

GUERRA JUDICIAL POR SU HIJO

El flanco más delicado de la acusación toca directamente el ámbito familiar y el cuidado de Pedrito Milagros. Valenzuela destapó el complejo escenario que vive la madre de Javiera Suárez, quien presuntamente ha tenido que recurrir a la ley para poder mantener el vínculo con su nieto debido a la negativa del médico.

"Que no deje ver a una abuela a su nieto, que ella haya tenido que pelear con la justicia para ver a su nieto, creo que es terrible. Por fin se está sabiendo cómo él es", sentenció la médium.

El dictamen del mundo del espectáculo parece unánime y el llamado a romper el silencio ya quedó sobre la mesa: "Me encantaría que todas las mujeres que estuvieron con él se atrevieran a hablar, que no tuvieran más miedo", cerró la tarotista, dejando al descubierto la faceta más desconocida y cuestionada del famoso cirujano chileno.

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