Facundo González y Oriana Marzoli anuncian su quiebre amoroso en medio del regreso de “Volverías con tu ex?”

¡Se acabó el romance! Facundo González confirmó el quiebre definitivo con Oriana Marzoli y encendió las alarmas en el mundo reality. A través de un comunicado publicado en redes sociales, el exchico reality anunció el fin de su polémica relación.

"Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori, cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor", señaló en el escrito.

Aunque intentaron bajarle el perfil al drama, ambos dejaron claro que seguirán vinculados, pero ahora desde la amistad. Una fórmula clásica que muchas veces aparece cuando las relaciones mediáticas llegan a su fin.

"Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrá. Fueron dos años de momentos muy felices y una relación muy sana", agregó.

Pero eso no fue todo. La expareja también pidió espacio y respeto en medio de este inesperado quiebre que ya está dando de qué hablar entre sus seguidores y en la farándula.

"Pedimos respeto a nuestra intimidad en estos momentos y gracias por todo el cariño que nos dieron", señaló Facu.

Cabe recordar que Oriana Marzoli y Facundo González iniciaron su historia de amor durante las grabaciones del reality ¿Ganar o Servir? de Canal 13, donde rápidamente se transformaron en una de las parejas más comentadas del encierro.

Y como si el quiebre no fuera suficiente bomba, todo ocurre justo cuando Mega ya puso en marcha las grabaciones de ¿Volverías con tu ex? 2, reality que trae consigo un detalle imposible de ignorar: la primera temporada fue ganada precisamente por Oriana Marzoli junto a Luis Mateucci.

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