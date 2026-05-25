Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
El íntimo y romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

El íntimo y romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La cantante sorprendió con un romántico álbum de fotos junto al futbolista por su cumpleaños y le dedicó un apasionado mensaje en redes. La publicación revolucionó a los fanáticos y volvió a instalar las especulaciones sobre una posible boda.

El íntimo y romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”
Lunes 25 de mayo de 2026 15:09
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Tini Stoessel volvió a encender las redes al mostrarse más enamorada que nunca del futbolista Rodrigo De Paul, dejando atrás el hermetismo que ambos venían manteniendo desde su reconciliación.

Aunque durante meses evitaron exponerse juntos y jugaron al misterio frente a sus seguidores, el cumpleaños del seleccionado argentino fue la excusa perfecta para romper el silencio digital y gritar su amor a los cuatro vientos. Y sí, Tini lo hizo con todo.

Este 25 de mayo, la cantante publicó un romántico e íntimo álbum de fotos junto al futbolista, alimentando aún más las especulaciones de un posible matrimonio que ya viene sonando con fuerza entre sus fanáticos y la prensa argentina.

"Feliz cumpleaños, mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón", escribió Tini junto a la selección de fotos.

Como era de esperarse, la publicación explotó en redes sociales y desató una ola de comentarios, reacciones y teorías sobre el futuro de la pareja. Pero faltaba la respuesta más esperada: la del propio De Paul.

"Te amo, mi vida", respondió Rodrigo.

PURANOTICIA