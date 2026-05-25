El íntimo y romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Tini Stoessel volvió a encender las redes al mostrarse más enamorada que nunca del futbolista Rodrigo De Paul, dejando atrás el hermetismo que ambos venían manteniendo desde su reconciliación.

Aunque durante meses evitaron exponerse juntos y jugaron al misterio frente a sus seguidores, el cumpleaños del seleccionado argentino fue la excusa perfecta para romper el silencio digital y gritar su amor a los cuatro vientos. Y sí, Tini lo hizo con todo.

Este 25 de mayo, la cantante publicó un romántico e íntimo álbum de fotos junto al futbolista, alimentando aún más las especulaciones de un posible matrimonio que ya viene sonando con fuerza entre sus fanáticos y la prensa argentina.

"Feliz cumpleaños, mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón", escribió Tini junto a la selección de fotos.

Como era de esperarse, la publicación explotó en redes sociales y desató una ola de comentarios, reacciones y teorías sobre el futuro de la pareja. Pero faltaba la respuesta más esperada: la del propio De Paul.

"Te amo, mi vida", respondió Rodrigo.

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