Terremoto en “Detrás del Muro”: tres importantes figuras no seguirán en el programa tras cambio de canal

El drama detrás de cámaras de "Detrás del Muro" parece más real que nunca. Tras confirmarse que el programa saltará de Chilevisión a Mega, varios actores habrían decidido no seguir a sus compañeros en la mudanza, desatando rumores y especulaciones sobre los conflictos internos del elenco.

Según Hugo Valencia, serían María José Quiroz y Kurt Carrera quienes se sumarían a Christian Henríquez —conocido por su personaje Ruperto—, que desde hace tiempo estaba negociando con el canal.

"Hoy habrían estampado su firma (...) Dejan el Muro, se quedan en Chilevisión y verán partir al resto de sus compañeros", aseguró el periodista en Zona de Estrellas, dejando entrever un verdadero quiebre dentro del equipo.

Además, Valencia desmintió los rumores que aseguraban que Paola Troncoso y Hans 'Miguelito' Malpartida abandonarían al elenco para quedarse en Paramount, poniendo fin a las especulaciones sobre fugas masivas del programa.

El conflicto interno no es nuevo. Recordemos que el intérprete del pájaro “Tutu Tutu” había revelado que la actual participante de Fiebre de Baile fue excluida del segmento de la Teletón 2024 por un enfrentamiento con Toto Acuña y Belén Mora, por lo que la decisión de Quiroz y Carrera parece encajar dentro de un patrón de tensiones que vienen de antes.

Por ahora, "Detrás del Muro" seguirá en Chilevisión hasta que finalice su contrato el próximo 31 de diciembre, pero lo que está claro es que la próxima temporada llegará con cambios de elenco que podrían transformar por completo la dinámica del programa.

PURANOTICIA