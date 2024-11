Tenso momento en Only Fama: Amiga de Cathy Barriga se enoja y abandona el estudio

La abogada y exchica Mekano, Romina Sáez, protagonizó un incómodo momento en el programa del Mega, "Only Fama", hasta donde llegó para hablar de la situación de su amiga, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Saéz fue el viernes a visitar a la exalcaldesa hasta el centro de reclusión de San Miguel.

El ambiente dentro del estudio se caldeó antes de que Sáez ingresara al set ya que la madre de Romina, quien la acompañó, le gritó al panel del programa, en plena transmisión, ''Digan la verdad!''.

En medio de esa situación Sáez ingresó al set, pero la mujer siguió gritando. "Señora, le voy a pedir... usted está fuera de cámara", intentó detenerla Francisca García Huidobro. "Acá lo que importa es lo que voy a decir yo", respondió Sáez con molestia.

Romina dejó claro que no se encontraba contenta con la forma como se estaba abordando el tema de Cathy Barriga en el espacio.

"Me di cuenta que esto era un circo. Estaban todos mofándose", partió diciendo Sáez.

Tras la inesperada entrada, la conductora del programa, Fran García Huidobro, le dio la oportunidad de retirarse del estudio. Sáez aceptó y se fue, donde luego, tras ser convencida por Daniela Aránguiz, regresó y pidió disculpas.

Al volver, Romina relató que su amiga Cathy había sido bien recibida en la cárcel, que una reclusa le había regalado un polerón, que había comido alimentos del "rancho" y lo que más le producía angustia era no poder tener comunicación con sus hijos.

Luego, la conductora del programa dijo que no creía de su ''amistad'' con Cathy, que era algo ''falso''.

"No te compro. No te creo. No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa", lanzó Fran a Romina.

"Lo que tú opines a mi no me importa", respondió la invitada.

