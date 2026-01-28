Tenso cruce en Mucho Gusto: Karen Doggenweiler confronta a Cathy Barriga por su causa judicial

La última edición de Mucho Gusto estuvo marcada por un momento tenso que nadie esperaba: Karen Doggenweiler y Cathy Barriga protagonizaron un cruce que se llevó todas las miradas.

Todo ocurrió durante una entrevista telefónica con la exalcaldesa de Maipú, mientras debatían sobre la decisión de Tomás Vodanovic, actual edil de la comuna, de apoyar a la Fiscalía y solicitar una condena de 23 años de cárcel contra su antecesora.

El choque se desató cuando Doggenweiler cuestionó a Barriga sobre la magnitud de la pena pedida en el proceso judicial que enfrenta. Fue ahí cuando la exMekano, conocida como "Robotina", tomó un giro inesperado y desvió el foco hacia un asunto personal.

"Esa impresión debe ser la misma que tú tuviste cuando viviste un caso directo con tu marido", lanzó Barriga, dejando en evidencia la incomodidad en el estudio y generando un silencio cargado de tensión.

La animadora, intentando retomar el hilo de la entrevista, defendió el resultado del caso que involucró a su pareja y estableció distancia entre ambos procesos: "Para eso están los juicios y por eso Marco resultó inocente. Fue un caso bastante injusto", señaló.

Pero Barriga no cedió y continuó cuestionando el enfoque mediático de su situación, mientras Doggenweiler insistía en centrar la conversación en las presuntas irregularidades durante la gestión municipal de la exalcaldesa, dejando claro que los asuntos personales no tenían cabida en el debate.

El intercambio culminó con un cierre contundente de la periodista, que no dejó espacio para dudas: "La justicia ya zanjó ese caso, y hoy la que está sentada en el banquillo de los acusados eres tú", recordó, haciendo alusión directa a la causa que expone a Barriga a más de dos décadas de prisión y sellando un momento incómodo y cargado de tensión en pantalla.

