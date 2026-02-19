Dolor y despedida: Claudio Michaux confirma muerte de su madre y conmueve con emotivo mensaje

El comediante y streamer chileno Claudio Michaux atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este miércoles confirmó el fallecimiento de su madre, noticia que dio a conocer mediante una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

“Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, Mamá”, escribió el también actor, acompañando sus palabras con un carrusel de imágenes que retratan momentos de cariño y complicidad familiar. La frase, breve pero profunda, generó inmediata reacción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Si bien en un comienzo no se entregaron mayores antecedentes, posteriormente se confirmó que su madre falleció producto de un cáncer, enfermedad que el propio comediante había abordado públicamente días antes.

En el podcast Valgoio, Michaux había hablado con franqueza sobre la delicada situación de su madre, quien residía en Noruega.

“Mi vieja vive en Noruega y está enfermita. Se va a morir. Tiene cáncer”, comentó en esa instancia, evidenciando que enfrentaba el proceso con dolor, pero también con una cruda honestidad.

El humorista relató además que alcanzó a viajar para despedirse. “Yo la fui a ver hace poco, como para despedirme. Fue la hueá más triste que me ha pasado en la vida. Volví de ese viaje un día antes de mi show en el Festival de Las Condes”, reveló, dando cuenta del duro contraste entre su vida profesional y su drama personal.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño. Una de las primeras en reaccionar fue la animadora Diana Bolocco, quien recientemente también sufrió la pérdida de su madre. “Te abrazo, Claudio querido. Y te mando todo mi amor. Te entiendo tanto….”, escribió.

Asimismo, su colega Álex Ortiz, conocido como el “Flaite Chileno”, expresó: “Te mando un abrazo gigante, máquina, en este momento tan difícil a ti y a toda la familia”.

A estos mensajes se sumaron cientos de seguidores que le hicieron llegar su apoyo con frases como: “Un abrazo Claudio, fuerza”, “Claudio, no hay palabras, un gran abrazo y fuerza”, “Mucha fuerza, un abrazo grande” y “Mucho amor Claudio querido”.

