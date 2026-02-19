“Socios de la parrilla a domicilio” vuelve con reencuentros históricos y visitas íntimas

Canal 13 prepara el esperado regreso de “Socios de la parrilla”, que en esta nueva etapa adoptará el formato “A domicilio”. El espacio conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot promete mantener su sello de humor, complicidad y confesiones, pero ahora desde la intimidad del hogar de sus invitados.

Uno de los momentos más esperados de la temporada será el reencuentro del clan “Mercader” de la teleserie Machos. Por primera vez en televisión tras el fin de la producción —actualmente reemitida en 13Rec—, se reunirán Cristián Campos, Rodrigo Bastidas, Felipe Braun, Gonzalo Valenzuela, Diego Muñoz y Pablo Díaz, junto al propio Zabaleta.

El encuentro tendrá un escenario cargado de simbolismo: la casona ubicada en Las Vizcachas que sirvió como locación original de la familia “Mercader”, un guiño directo a la nostalgia de los seguidores de la icónica ficción.

El programa también se trasladará hasta el Cajón del Maipo para visitar a Pangal Andrade en su casa. Allí, el equipo conocerá de cerca su estilo de vida ligado a la naturaleza, en compañía de su hermano Lorenzo Andrade y su primo Pedro Astorga, con quienes integra el espacio de viajes y aventuras El Clan.

“Es un gusto que podamos recibir en nuestra casa a Pancho, Jorge y Pedro, abrimos las puertas para que conozcan cómo vivimos en este lugar maravilloso y también para conversar abiertamente de todo lo que quieran. Más aún luego de un año muy especial para nosotros, que incluyó el estreno de ‘El clan’, el nacimiento de mi hija, llegar a los 40 años y muchas otras cosas más”, adelantó Pangal.

La nueva temporada también sumará a destacadas figuras del espectáculo nacional, como el clásico de la música y la televisión José Alfredo Fuentes, conocido popularmente como “Pollo” Fuentes, y el comediante argentino-chileno Jorge Alís.

Sobre este renovado ciclo, Saavedra destacó: “Tendremos grandes invitados esta temporada y lo mejor es que ahora iremos a las casas de ellos, para poder conversar y conocerlos desde otra arista, desde una arista más íntima, cercana y profunda”.

“Socios de la parrilla a domicilio” debutará próximamente por las pantallas del 13 y sus plataformas digitales, apostando por conversaciones más cercanas, reencuentros memorables y muchas sorpresas.

PURANOTICIA