Sin editar destapa el misterio caribeño: Pamela Díaz puso contra las cuerdas a Fran García-Huidobro

Un momento incómodo —y cargado de picardía— se vivió en el más reciente episodio de Sin editar, espacio conducido por Pamela Díaz, que tuvo como invitada a Fran García-Huidobro.

Apenas comenzó la conversación, “La Fiera” fue directo al hueso y abordó los constantes viajes de la conductora de Primer plano a República Dominicana, destino que se ha convertido en su favorito durante la última década.

—“¿No te aburres sola?” —preguntó Pamela Díaz.

—“No” —respondió tajante García-Huidobro.

—“¿En serio?”

—“En serio”.

La insistencia continuó cuando Díaz recalcó: “Porque ya llevas como diez años yendo”. Ante eso, la animadora lanzó una frase que encendió las especulaciones: “Por algo será, sino estaría recorriendo otros parajes”.

El interrogatorio no quedó ahí. Pamela Díaz volvió a la carga: “¿Pero te vas sola?”.

Visiblemente incómoda, la “Dama de Hierro” respondió: “¡Sola me voy! Sola, sola”. Sin embargo, reconoció que tiene amigos en la isla caribeña.

—“¿Y por qué siempre te muestras sola?” —insistió Díaz.

—“¿Y por qué tengo que andar mostrando?” —replicó entre risas Fran—. “¡Eres la persona menos indicada de la farándula para preguntarme eso!”.

Las advertencias desde producción sobre que el programa ya estaba en grabación no frenaron la tensión ni el tono cómplice entre ambas figuras de la farándula.

Más adelante, tras repasar temas laborales y personales, Pamela Díaz volvió al ámbito sentimental y lanzó la pregunta directa: “¿Estás pololeando?”.

La respuesta fue clara: “No”.

Sin embargo, la animadora agregó: “Me gusta harta gente”, lo que abrió nuevamente la puerta a las dudas.

—“¿Pero tienes alguno en la mira?”

—“¿Alguno? No... Pero es que está en Dominicana; en Dominicana tengo el ojo para el otro lado, para el norte”.

Ante esa declaración, Pamela concluyó: “O sea, tú tienes alguna cosa ahí y no quieres decirlo”.

Fran, fiel a su estilo reservado, cerró el tema con firmeza: “Yo creo que fuera de Chile no tengo por qué contar lo que hago... Primero que todo, porque no me conoce nadie allá”. Y añadió un agradecimiento especial: “A los pocos chilenos que me han visto les tengo que dar las gracias porque han sido MUY discretos”.

