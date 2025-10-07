Tenso cruce en Fiebre de Baile: Vasco Moulian calificó de “penca” la presentación de Cony Capelli y la dejó llorando

En el más reciente capítulo de Fiebre de Baile, Vasco Moulian no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Constanza Capelli. La ex Gran Hermano abrió la noche con una coreografía bajo la lluvia junto a su bailarín, David Sáez, pero lejos de impresionar al exejecutivo de televisión, terminó siendo blanco de sus cuestionamientos más duros.

"Yo no sé si ustedes saben que hay cámaras ¿A qué hora nos juntamos para no retarlos todos los días? Estoy hablando en serio", dijo el panelista de "Primer Plano".

Luego, señaló que el espectáculo "también es para la gente que lo ve en sus casas".

Bajo esta misma linea, la exbailarina explicó que fue difícil ver las cámaras debido a la cantidad agua en el estudio. Sin embargo, Moulian afirmó que la presentación "se vio penca, fome".

Minutos después, en el backstage, la exparticipante de Gran Hermano se mostró afectada, por lo que Faloon Larraguibel salió en su defensa: "Estoy muy molesta con Vasco. Un hombre tan profesional no puede usar ese término, decir que se vio penca".

LAS DISCULPAS POR PARTE DE VASCO

Finalmente, Vasco Moulian no guardó silencio y pidió disculpas: "La palabra que utilicé no corresponde para un profesor de 35 años en la academia".

"Aprovecho de pedirle disculpas a Faloon, que ella tiene un muy buen vocabulario. No es la palabra que debería haber usado, sobre todo (disculpas) a Cony también", agregó el jurado.

Pero eso no es todo, ya que Constanza Capelli le respondió: "Quiero agradecerle a Faloon por el compañerismo. Y corregir a Vasco, porque la disculpa es para mí y mi bailarín. Es una falta de respeto decir esa palabra cuando hay un esfuerzo importante detrás con coach y gente profesional. Quizá mañana le pueda dar una clase a él de ética y profesionalismo para criticar de manera más profesional".

PURANOTICIA