Tenso cara a cara y sorpresiva renuncia: Catalina Pulido deja Fiebre de canto con duras críticas a Vasco Moulian

Una inesperada decisión marcó el cierre del más reciente episodio de Fiebre de canto. La actriz Catalina Pulido anunció en pleno programa su renuncia definitiva a la competencia, sorprendiendo a sus compañeros, al jurado y a la animadora Diana Bolocco.

La determinación ocurrió cuando la participante enfrentaba un proceso de eliminación junto a Jota Saavedra. Sin esperar la resolución del jurado, Pulido interrumpió el desarrollo habitual del capítulo para comunicar que dejaría voluntariamente el espacio.

"Perdón la pinta... no es necesario que ustedes voten por nadie porque yo hoy tenía presupuestado retirarme, así que Jotita te dejo lugar. Obviamente no me iban a salvar, pero no importa".

Tras cederle su lugar a su compañero, la actriz explicó que su decisión estaba relacionada con motivos personales y próximos proyectos fuera de Chile.

"Mañana tengo un viaje, estoy de cumpleaños, estoy en otra. No sé si quiero volver… ni siquiera a Chile".

Sin embargo, su salida estuvo precedida por un tenso enfrentamiento con el jurado Vasco Moulian, a quien Pulido cuestionó por haberle otorgado una nota 9 a Fanny Cuevas en la jornada anterior, luego de que esta última realizara comentarios sobre la maestra Verónica Villarroel.

"No me puedo ir de este escenario ni de este programa sin aclarar algo. Quiero hablártelo a ti, Vasco, con mucho respeto. Sí, a ti te hablo".

"Me parece fantástico que Fanny haya ofrecido disculpas… pero en ti, como un hombre, un caballero, me parece horrible que avales la ofensa hacia una mujer con un 9. Eso no se hace".

Ante los cuestionamientos, Moulian respondió aludiendo a un supuesto olvido del episodio y señaló que revisaría lo ocurrido: "Te agradezco la honestidad, Cata. Voy a revisar y si es necesario ―ya lo hice― tendré que pedir disculpas".

Además, agregó que "Tú tienes un programa de farándula, donde puedes decir…".

La respuesta del evaluador no detuvo a Pulido, quien continuó cuestionando el criterio utilizado para evaluar a los participantes y pidió elevar el nivel de la discusión.

"Es que yo sé que te gusta el show, pero hagamos un show un poquito… de mayor altura".

La actriz también descartó que sus críticas fueran producto de un supuesto enojo por la situación. "No, no, no. Yo soy cero picada. Mañana me voy de vacaciones, estoy de cumpleaños… así que me da lo mismo".

Pulido insistió en que los comentarios realizados por Fanny Cuevas hacia Verónica Villarroel habían sido ofensivos. "Cuando (Fanny) dice que a la maestra en realidad le gustan los actores y le gusta Julio Milostich, que por eso se le como que se le derrite todo cuando lo ve, a mí me pareció súper ofensivo".

Y agregó: "Es que yo te lo digo en la cara, me gusta decírtelo en la cara. Me pareció feo de tu parte, eso".

CUESTIONAMIENTOS POR EL RATING

La discusión subió de tono cuando apareció en escena la posibilidad de que la sintonía tuviera influencia en las evaluaciones del jurado. Pulido recordó una frase de Moulian y cuestionó directamente sus prioridades.

"Él dijo: ‘Por fin empezó el show, por fin empezó el programa’. Y le puso un 9".

"Te importa más el rating que el respeto hacia una mujer, me parece fantástico".

Antes de abandonar el escenario, la actriz también tuvo palabras de agradecimiento para Verónica Villarroel.

"Estoy muy honrada de haber podido estar arriba de un escenario con gente tan importante como ustedes… sobre todo con usted, maestra".

FANNY CUEVAS RESPONDE

En medio de la discusión, Fanny Cuevas salió en defensa de la evaluación recibida por parte del jurado y respondió directamente a Pulido.

"Vasco está evaluando el show que está en la pista, no está evaluando lo que yo estoy diciendo".

Luego, agregó: "En todo caso, nosotras estamos muy bien con la maestra. No sabía que tenía abogados del diablo, maestra, pero está perfecto".

DESCONTENTO DE LOS PARTICIPANTES

La salida de Catalina Pulido generó además una nueva arista. Jota Saavedra tomó el micrófono para respaldar la decisión de su compañera y revelar un descontento generalizado entre los participantes por la forma en que se han realizado las votaciones.

"Siento que también tengo que comunicarle a todos que la razón por la que ella se está yendo es porque estamos todos los participantes súper en desacuerdo con cómo se ha votado a cada uno. Así que tómenlo en cuenta".

El participante también advirtió que la situación debía ser considerada por la producción.

"Esto no es una crítica, pero es importante… porque si una participante como ella se va es porque algo está sucediendo y no se están tomando las medidas pertinentes".

Finalmente, Diana Bolocco anunció que la controversia por las votaciones y los cuestionamientos planteados por los participantes serán abordados al comienzo del próximo episodio, dejando abierta una nueva jornada de tensión en Fiebre de canto.

PURANOTICIA