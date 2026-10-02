José Miguel Viñuela asume la conducción de "Gran Hermano Chile" y marca su regreso a la televisión abierta

Chilevisión puso fin a las especulaciones y confirmó oficialmente a José Miguel Viñuela como el nuevo animador de la tercera temporada de Gran Hermano Chile. La presentación se realizó en el matinal Contigo en la mañana, donde el comunicador apareció inicialmente de incógnito, antes de que los conductores revelaran su identidad ante la audiencia.

Este anuncio marca el regreso de Viñuela a la televisión abierta de alto alcance, tras su salida de Mega en 2021 y un breve paso por Canal 13. Actualmente, el animador participa en Tal Cual de TV+ y en el podcast En el Ojo, junto a Rosario Bravo, compromisos que mantendrá gracias a los términos de su acuerdo contractual con la señal de Paramount.

Ante este nuevo desafío profesional al frente del estelar de telerrealidad, Viñuela expresó que “lo veo como una gran responsabilidad”, destacando además la relevancia del espacio al señalar que “es el padre de todos los realities”. Asimismo, abordó las exigencias que implicará encabezar el programa, poniendo énfasis en el desafío de seguir de cerca una transmisión en vivo y en directo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Entre los adelantos de la nueva temporada, el animador reveló que el formato volverá a sus raíces y contará exclusivamente con participantes anónimos, a diferencia de ediciones anteriores. En esa misma línea, también se entregaron las coordenadas para el proceso de selección presencial: el casting para encontrar a los nuevos habitantes de la casa se realizará el próximo domingo 25 de octubre, en las instalaciones de Chilevisión, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

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