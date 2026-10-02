Catalina Edwards se suma a «Teletrece» con foco en los contenidos económicos

Una nueva etapa profesional inicia Catalina Edwards en Canal 13, estación donde comenzó su carrera periodística hace más de dos décadas y a la que ahora retorna para integrarse al departamento de prensa.

La periodista tendrá una participación permanente en «Teletrece central», donde estará a cargo de realizar comentarios y análisis vinculados a la contingencia económica.

Su llegada, sin embargo, no se limitará al noticiario, ya que también prepara un programa propio en T13 En Vivo, mientras que tendrá participación en los contenidos digitales de T13.cl, ampliando así su presencia a distintas plataformas de la estación.

Sobre este nuevo desafío laboral, la periodista explicó que "me entusiasmó la idea de enfrentar un nuevo desafío e implica aprovechar una oportunidad que se me presenta en términos laborales y que me encanta”.

Edwards agregó que “la tomo con mucha responsabilidad, obviamente. Llevo muchos años trabajando en temas económicos y, obviamente, es una tremenda oportunidad poder hablarle a un público masivo y transversal, ocupando además un lenguaje cotidiano y cercano, que es el que caracteriza a «Teletrece»”.

La periodista también vinculó su incorporación al actual escenario económico del país y a la necesidad de entregar información que pueda ser útil para las personas.

“Chile enfrenta, además, muchos desafíos económicos en estos momentos, con mucha gente buscando trabajo y con cifras de de actividad que hoy en día también están muy estancadas y una alta inflación, y en la medida que uno pueda aportar entregando herramientas a la ciudadanía en este sentido, yo me sumo feliz”, sostuvo.

Desde Canal 13, en tanto, destacaron que la llegada de Edwards responde a la intención de fortalecer determinadas áreas informativas del departamento de prensa.

El director de prensa de la estación, Claudio Villavicencio, explicó que la incorporación de la periodista “tiene que ver con reforzar frentes noticiosos que consideramos estratégicos para la línea editorial y la relevancia de las noticias de «Teletrece»”.

De esta forma, Edwards volverá a formar parte de Canal 13 después de más de 20 años desde sus primeros pasos profesionales en la estación, ahora con un rol centrado principalmente en el análisis y la divulgación de información económica.

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