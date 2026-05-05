¿Tendrá que declarar?: El informe de la PDI que desmiente a Camila Andrade y la vincula al caso Kaminski

La investigación de la "Operación Rey David", que posiciona a Francisco Kaminski como un presunto "brazo operativo" de una red criminal, ha sumado un nuevo y polémico capítulo. Según el Informe Policial N°376 de la PDI, el nombre de su expareja, Camila Andrade, figura en las indagatorias debido a gestiones irregulares relacionadas con un automóvil de alta gama.

El documento consigna una interceptación telefónica del 18 de enero de 2025. En dicha comunicación, Kaminski contactó a David Israel —líder de la banda— para resolver un inconveniente comercial. Según explicó la periodista Cecilia Gutiérrez, "Kaminski le dice que tiene un problema con un auto que se compró la Camila, un Audi. Tiene un problema para venderlo porque aparece como recuperado por robo".

El informe detalla que el locutor radial no solo buscaba asesoría, sino que ofreció directamente el vehículo a la organización para su liquidación. "No solo le dice que tiene ese problema, sino que le dice ‘necesito que tú me lo vendas’ (…) Entonces Kaminski le dice si se lo puede vender por $22 millones", añadió Gutiérrez sobre el contenido del reporte.

La policía civil fue enfática en señalar la gravedad del contacto, indicando que se "logra apreciar que (…) lo llama para ofrecerle un negocio de venta de auto (…) a lo que David le dice que sí, que podría hacerlo en su empresa en la cual encubren los delitos". Esta empresa habría funcionado como fachada para blanquear bienes de origen dudoso o con impedimentos legales.

Pese a la aparición de su nombre en el informe policial, Camila Andrade ya había intentado desmarcarse de cualquier irregularidad financiera anteriormente. Ante rumores sobre el origen de sus bienes, la modelo declaró a The Clinic: "Mi auto -marca Audi del año 2021- lo adquiero en enero del año en curso a través de una operación de crédito", asegurando además que el proceso fue "falso de falsedad absoluta" respecto a las acusaciones de financiamiento ilícito.

En sus descargos, la ex Miss Chile subrayó que el vehículo mantenía una "garantía prendaria con prohibición de venta", lo que contradice las gestiones que Kaminski habría intentado realizar a sus espaldas con la red criminal. Ahora, la justicia deberá determinar si estos nuevos antecedentes son suficientes para citar a Andrade a prestar declaración en calidad de testigo o imputada.

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