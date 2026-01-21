“Ten mucho cuidado”: la advertencia de Raquel Argandoña a Rai Cerda por la Gala de Viña

Queda un mes para la esperada Gala del Festival de Viña, donde los invitados ya afinan cada detalle de sus looks para desfilar por la alfombra roja, pero una llamativa advertencia se tomó la conversación en el programa Fiebre de Baile.

Tras la presentación de Raimundo Cerda, quien confirmó que fue invitado por primera vez a la Gala y que asistirá acompañado de su pareja, Faloon Larraguibel. “Ya lo estamos armando (el traje) y viendo el mejor match”, comentó el exchico reality, sin entregar mayores pistas sobre su atuendo.

Fue entonces cuando Raquel Argandoña, presidenta del jurado, intervino sin rodeos. “Tienes que tener mucho cuidado, porque las parejas que van a la gala después pelean”, lanzó, generando sorpresa en el estudio. “Ten ojo con eso”, insistió, mientras el animador Juan Pablo Queraltó bromeaba con que aún estaban a tiempo de bajarse del evento.

Argandoña prefirió no dar nombres, aunque aseguró que se trata de un hecho ampliamente conocido en el mundo del espectáculo. “Todos los que trabajamos en esto lo sabemos. Hay muy pocas parejas que siguen juntas”, afirmó.

