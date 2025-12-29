Teletón recaudó un monto final de más de $50 mil millones en su campaña 2025: 70% de los aportes fue de las personas

Teletón y Banco de Chile informaron el monto total de la recaudación de la campaña 2025, que este año conmemoró 47 años de historia.

Una vez incorporados los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales de la entidad bancaria que no alcanzaron a ser contabilizados durante la transmisión, junto con la formalización de donaciones comprometidas durante el programa, la recaudación final de la campaña Teletón 2025 totalizó $50.202.554.528.

En la composición de estos aportes, las personas concentraron el 70% del total, mientras que las empresas representaron el 30% restante. Esta distribución confirma el compromiso activo de la ciudadanía con una de las iniciativas solidarias más relevantes del país.

Para facilitar las donaciones, Banco de Chile habilitó este año cerca de 3.000 puntos de recaudación presenciales en todo el país, incluyendo sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y dispositivos POS, desde Arica hasta Puerto Williams.

A ello se sumó nuevamente la invitación a otros bancos para recibir aportes digitales (“botón digital”) y los voluntarios móviles, duplas de colaboradores de Banco de Chile que recorrieron lugares de alta concentración de público, como centros comerciales.

El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, destacó el compromiso de quienes hicieron posible esta recaudación: "Desde hace 47 años somos orgullosamente parte de la historia de la Teletón, poniendo a disposición todas nuestras capacidades para facilitar la participación de las personas, empresas e instituciones".

