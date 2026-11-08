Teletón 2026 consigue llegar a la meta y reúne más de 46 mil millones de pesos

Una vez más la Teletón logró su gran hazaña, y la cruzada solidaria alcanzó la meta que en un momento se veía tan lejana, logrando reunir la suma de $46.204.313.130 este año.

La suma sorprendió a todos los asistentes en el Estadio Nacional, ya que en total el dinero reunido en la campaña televisada superó finalmente la meta fijada para este año de $44.253.268.546, logrando reunir casi dos mil millones más que la suma impuesta.

“La verdad es que lo hemos logrado. A ver, yo sé que este año, y ustedes lo saben y todos lo saben, que este es un año difícil para lograr la meta. Sé que muchas personas hicieron un gran esfuerzo por colaborar. Todo Chile se hace presente en esto. Las empresas fueron importantes, pero muy importantes fueron todas y todos ustedes a lo largo del país que nuevamente creyeron en lo que hemos hecho durante 48 años”, fueron parte de las palabras de Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, al alcanzar la elevada suma.

En ese instante, quien también se mostró emocionado fue el animador Rafael Araneda, quien sostuvo que “ha sido un día extraordinario, difícil, una campaña dura, pero que termina con mucha alegría. ¡Viva Chile!”.

Fue ahí cuando se vivió un emotivo momento, cuando Carmen Gloria Arroyo no contuvo su emoción, y se tomó un minuto para dedicarle unas sentidas palabras al gestor de la cruzada solidaria. “Yo quisiera dedicar mis palabras a usted, a don Francisco, porque unir a un país con tantas diferencias y en una situación como la que estamos viviendo no es fácil. Muchas, muchas gracias por el gran legado que nos deja. Muchas gracias”, expresó la animadora de Mega.

Luego vino el turno de Iaán Calderón, el niño embajador de la Teletón 2026, quien no dejó a nadie indiferente en el Estadio Nacional cuando mirando al cielo con los brazos en alto lanzó: “Me siento súper feliz. Siento que mi esfuerzo valió la pena. Valió la pena todo el esfuerzo, todo este trabajo durante meses y meses”.

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