El Teatro Nacional Antonio Varas será el escenario del último adiós a Gustavo Meza, destacado dramaturgo y director teatral chileno que falleció a los 88 años, dejando una importante trayectoria en las artes escénicas nacionales.

El velorio del Premio Nacional de Artes de la Representación 2007 se desarrolla en el recinto ubicado en calle Morandé 25, en el centro de Santiago.

En el mismo espacio, a partir de las 17:00 horas, se realizará una ceremonia de despedida abierta a todas las personas que deseen rendir homenaje al artista y acompañar a su familia.

El fallecimiento de Meza fue comunicado durante la noche del viernes 27 de noviembre por el Teatro Ictus, institución que resaltó su contribución al desarrollo del teatro chileno y a la formación de distintas generaciones de artistas.

Su partida ocurre apenas días después del fallecimiento de la reconocida actriz Delfina Guzmán, con quien estuvo casado entre 1959 y 1969 y formó una familia.

LA DESPEDIDA DE SU HIJO

En medio de la pérdida de ambos padres en cuestión de días, el actor Gonzalo Meza Guzmán compartió una publicación en redes sociales para despedir al dramaturgo.

“Todo pasa y todo queda”, escribió, recurriendo a un verso del poeta español Antonio Machado, popularizado por Joan Manuel Serrat en su canción Cantares, de 1969.

La publicación estuvo acompañada de una antigua fotografía familiar en blanco y negro, en la que aparece junto al director teatral y su hermano, el compositor Juan Cristóbal Meza.

“Mi padre, mi hermano y yo”, añadió el actor.

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