El director teatral, dramaturgo y Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2007, Gustavo Meza, falleció a los 88 años. Su muerte fue informada durante la noche del viernes por el Teatro Ictus, compañía que destacó su aporte al desarrollo de las artes escénicas y su influencia en varias generaciones de artistas.

Meza construyó una trayectoria de más de cinco décadas en el teatro chileno, desempeñándose como director, autor y formador.

Su trabajo estuvo marcado por la renovación de la escena nacional y la creación de espacios para el desarrollo de nuevos talentos.

Su acercamiento a las artes escénicas comenzó en la Universidad de Chile, donde ingresó inicialmente a estudiar Psicología en 1954, antes de cambiarse a la carrera de Teatro.

Durante su formación fue alumno del director Pedro Orthous y posteriormente integró el equipo de dirección del Teatro Nacional Chileno. También desarrolló labores en el Teatro de la Universidad de Concepción.

En 1974 fundó Teatro Imagen junto a los actores Tennyson Ferrada y Yael Unger. La compañía se transformó en un espacio relevante para la creación teatral durante la dictadura, con montajes que combinaron el humor negro y el realismo crítico para retratar distintos aspectos de la sociedad chilena.

Como dramaturgo, Meza escribió obras como El último tren, Cartas para Jenny y Murciélagos. También dirigió adaptaciones de textos literarios, entre ellas La reina Isabel cantaba rancheras.

Su labor no se limitó a los escenarios. El director realizó actividades docentes en universidades de Colombia, España y Estados Unidos, además de participar en instancias de formación teatral en distintos países de América y Europa.

En 2007 recibió por unanimidad el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Ese mismo año se incorporó a la Academia Chilena de Bellas Artes, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la cultura nacional.

La noticia de su fallecimiento se conoce pocos días después de la muerte de la actriz Delfina Guzmán, con quien estuvo casado entre 1959 y 1969 y tuvo dos hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo.

En su mensaje de despedida, el Teatro Ictus también recordó a Elsa Poblete, actriz que acompañó a Meza durante sus últimos años.

PURANOTICIA