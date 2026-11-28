¿Cómo afrontar las consecuencias emocionales de una experiencia de la que no se tienen recuerdos? Esa es una de las interrogantes que ha acompañado al actor chileno Pedro Pascal durante su proceso terapéutico y que abordó en una entrevista con The New York Times.

El protagonista de The Last of Us compartió una reflexión sobre su vulnerabilidad emocional y la manera en que ha intentado comprender un episodio ocurrido durante sus primeros meses de vida, cuando permaneció seis meses separado de su madre.

Según contextualizó el medio estadounidense, los padres del intérprete debieron esconderse en Chile para evitar un eventual arresto durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Pascal explicó que, a través de la terapia, ha explorado las circunstancias que rodearon aquella etapa de su infancia y la influencia que podrían tener en su vida adulta.

“Este año, en particular, me ha sorprendido darme cuenta de lo joven que me siento por dentro (…) Me refiero a lo joven que me siento emocionalmente, a lo vulnerable que me siento. He estado en terapia, de forma intermitente, durante la mayor parte de mi vida adulta”, partió relatando.

Fue precisamente durante esas sesiones que comenzó a profundizar en la historia familiar y en los acontecimientos que marcaron sus primeros meses de vida.

“Empiezan a preguntarte por tu pasado, hasta dónde podemos retroceder… y yo les dije: ‘Bueno, mis padres comentaban que el comienzo fue bastante tumultuoso’“, agregó.

Al conocer el tiempo que había permanecido alejado de su madre, los especialistas le plantearon las posibles implicancias emocionales de aquella separación.

“Me explicaron: ‘Bueno, su olor, ella misma, todo… todo lo que te resulta más familiar te es arrebatado de repente’. Y yo pensé: ‘¡Genial! ¿Y qué demonios se supone que debo hacer al respecto? No tengo ningún recuerdo. ¿Cómo se supone que voy a solucionar eso?’“, recordó.

LAS HUELLAS DE UNA EXPERIENCIA QUE NO RECUERDA

Para el actor, uno de los principales desafíos ha sido encontrar herramientas que le permitan afrontar las consecuencias de un acontecimiento del que solo tiene conocimiento a través de los relatos familiares.

“A veces me siento un poco indefenso ante algo así, ¿sabes?“, reconoció Pascal.

Sin embargo, el intérprete también destacó los aspectos positivos de su presente y la importancia que tienen los vínculos familiares en su vida.

“Tengo una vida increíblemente rica. Mis cuatro hermanos y yo somos muy cercanos; a todos nos va muy bien”, expresó.

Pese a la satisfacción que manifestó respecto de su vida actual, Pascal reconoció que todavía enfrenta dificultades para comprender el impacto de aquella separación y la forma en que esta se manifiesta en su adultez.

“Pero, aun así, me sigue desconcertando cómo lidiar con esas circunstancias de mis primeros días de vida, que han terminado definiendo la forma en que habito mi propio cuerpo“, concluyó.

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