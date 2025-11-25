Teletón 2025 contempla seis bloques temáticos y el regreso al estadio Nacional luego de tres años

Teletón 2025 entra en su recta final. A días del evento, la jornada benéfica contempla seis bloques temáticos con números musicales, bailes, homenajes y distintas sorpresas.

El regreso al estadio Nacional es uno de los grandes hitos de esta campaña. Luego de tres años, el coliseo de Ñuñoa vuelve a recibir el show de cierre, que además coincidirá con la celebración de los 30 años desde que Teletón realiza ahí su espectáculo final.

En cuanto a los artistas, Paulina Rubio fue una de las últimas cantantes confirmadas y se suma a Pablo Alborán, Ana Torroja, Cristian Castro, María José Quintanilla, entre otros, quienes se presentarán tanto en el Teatro Teletón como en el estadio.

Las jornadas del viernes 28 y sábado 29 de noviembre contarán también con el Pulso Regional, que irá midiendo la recaudación en las 16 regiones, y con la Digitón, una transmisión paralela por medios digitales.

OBERTURA, ARTISTAS Y HUMOR

El programa iniciará con Alan García, embajador de la campaña 2025 junto a embajadores de años anteriores en un número musical con los cantantes nacionales Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor “Kanela” Muñoz, Polimá WestCoast, Alanys Lagos, Consuelo Schuster y Nicole.

Pablo Alborán, Paulina Rubio, Gino Mella, Zúmbale Primo, Katteyes y Cristian Castro son parte de los artistas nacionales e internacionales que animarán las 27 horas de amor y solidaridad.

Como cada año, el humor será uno de los momentos más esperados. Stefan Kramer estará presente en el cierre; por segundo año consecutivo el bloque de trasnoche contará con “El Muro”, y se vivirá un momento de recuerdos con un sketch de “La oficina” del Jappening con Ja.

RECAUDACIÓN EN REGIONES Y DIGITÓN

Para revivir el espíritu de la mesa telefónica, el Pulso Regional realizará un monitoreo permanente de las 16 regiones del país, cada una con un representante.

En paralelo, la Digitón se desarrollará durante toda la transmisión televisiva: más de 35 influencers tendrán la misión de difundir los contenidos y mensajes de la campaña en distintas plataformas digitales.

