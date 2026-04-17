Telecanal puso término anticipado al convenio para retransmitir en Chile la programación de la señal rusa RT

Telecanal (Canal Dos S.A.) puso término anticipado al convenio para retransmitir en Chile la programación del canal Russia Today (RT), según informó este viernes el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Mediante un comunicado, la entidad reguladora detalló la situación señalando qhe "Canal Dos S.A. informó al Consejo que a partir de hoy 17 de abril de 2026 se pondrá término anticipado al convenio comercial de arrendamiento de espacios televisivos celebrado en junio de 2025 con la empresa Uno y Medio Publicidad México, quien tiene las autorizaciones necesarias para retransmitir la señal de RT".

Fue el pasado 16 de junio cuando la programación de la estación nacional experimentó un giro inesperado al incorporar la parrilla de la cadena rusa, enfocada principalmente en espacios informativos. Esta modificación se implementó sin que Telecanal entregara motivos públicos que justificaran la alteración de sus transmisiones, generando asombro a nivel local.

Dicho escenario despertó rápidamente cuestionamientos y malestar en la audiencia. Las aprensiones surgieron debido a que los fondos que sustentan a Russia Today provienen de forma directa de la administración liderada por Vladimir Putin, motivo por el cual un amplio sector califica a esta plataforma como un instrumento de propaganda gubernamental.

Como antecedente a esta controversia, cabe destacar que las emisiones de este medio de comunicación se encuentran actualmente vetadas tanto en Ucrania como en la totalidad de las naciones que conforman la Unión Europea.

Frente a este panorama, el pasado 26 de enero el CNTV tomó la determinación unánime de castigar a la estación privada. La medida se fundamentó en la vulneración del artículo 16 inciso segundo de la Ley N°18.838, normativa que rige las atribuciones y operaciones de la entidad, la cual prohíbe estrictamente "facultar a un tercero para que administre en todo o parte de los espacios televisivos que posea".

El dictamen del organismo fiscalizador profundizó en la gravedad de la falta argumentando: "La conducta desplegada por la concesionaria la agrava más considerando especialmente que el tercero se trata de una empresa extranjera que no puede ser titular de concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción en Chile, ya que no cumple con los requisitos para ser titular de concesión".

En consecuencia, el ente rector de la televisión chilena decretó imponer a la empresa "la sanción administrativa de suspensión de transmisiones por siete (7) días". Este apagón temporal afectará directamente a las frecuencias que la compañía opera en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena y Santiago.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados este viernes por la misma institución, la casa televisiva ya notificó las fechas en que acatará el castigo. La interrupción de su señal se ejecutará exactamente desde las 00:00 horas del sábado 18 de abril de 2026 hasta las 23:59 horas del viernes 24 de abril de 2026.

Paralelamente, la estación privada le aseguró al CNTV que someterá a evaluación un plan de cumplimiento. El propósito central de esta iniciativa será subsanar y regularizar todas las incongruencias que fueron identificadas a lo largo del procedimiento sancionatorio.

(Imagen: RT)

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