¿Casi se van a los golpes? Camilo Huerta destapa antiguo y tenso conflicto con "Kanela" por Arturo Vidal

Un inesperado secreto de la farándula criolla salió a la luz en el reciente capítulo del programa Vecinos al Límite. Durante el desayuno, mientras los participantes analizaban las personalidades del encierro, el preparador físico Camilo Huerta reveló un antiguo y tenso encontrón con Héctor "Kanela" Muñoz, vocalista de la banda tropical Noche de Brujas.

Todo comenzó cuando la influencer Natu Urtubias criticó la actitud de "Bimza" (hijo de Kanela), tildándolo de "patudísimo" y recordando un desubicado comentario que este le hizo a Huerta sobre Arturo Vidal. "Ayer te decía eso de ‘oye, ¿y Arturito?’. Es como agrandado", lanzó Urtubias.

Tras el comentario, Huerta no solo se tomó la situación con humor, sino que confirmó que el joven le había advertido sobre las intenciones de su padre. "Oye, puede venir el Kanela con… te quería puro pegar’… el Kanela a mí, así me dijo", aseguró entre risas.

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando el ex Yingo confesó que la rivalidad con el cantante de cumbia fue real y que estuvo a punto de llegar a los golpes en el pasado, un conflicto motivado aparentemente por los celos de la cercana amistad que "Kanela" mantiene con el futbolista histórico de la Roja.

"Ahí yo conté la historia, porque una vez pasó eso… pero saltaron unos amigos míos y puaj, lo bajaron de una", desclasificó Huerta, asegurando que el altercado no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de terceros.

Finalmente, el entrenador aprovechó la instancia para criticar la actitud del artista y de su hijo, señalando que "se agrandan tanto…", y aclaró de manera tajante el malentendido que originó la furia del músico: "Yo conocía a Arturo, por eso el hueón me la tiró hartas veces. ‘Oye, tú conocís al Arturo…’. Yo al hueón lo había visto dos veces".

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