Belloni rompe el silencio tras acusación de Paty Cofré: “Jamás he golpeado a una mujer”

Ernesto Belloni salió al paso de una grave acusación de Paty Cofré, quien acusó al comediante de haberla agredido por medio de una cachetada hace varios años.

“Le dije ‘me pides disculpas o me voy y te cago el sketch’, y me dijo ‘por qué, si fue una broma, disculpa’”, señaló la también comediante en La Divina Comida.

Tras el revuelo que causó esto, Belloni rompió el silencio y señaló que "esta semana me he visto involucrado en la infamia más grande que me ha pasado en la vida".

"Debo aclarar: jamás he golpeado a una mujer", complementó, junto a decir que "acostado en mi cama me entero que había dado una bofetada a la Paty Cofré hace 15 o 20 años atrás en un programa de televisión, en un ensayo o algo por el estilo".

En el episodio relatado por Cofré habría estado presente Kike Morandé. Al respecto, quien da vida a Che Copete expresó que "si él me ve dándole una bofetada a una mujer, me echa del canal; Mega me echa. Por lo tanto, es absolutamente falso".

Asimismo, sostuvo que “Paty Cofré, nada contra ti, te entiendo, uno cuando va estos programas siempre requieren invitados especiales. Siento que fuiste utilizada para este programa. Ahora, lo que no entiendo es porque yo he sido la víctima”.

Por último, Belloni expuso que "creo que hay algo oculto. Quisieron hacerme daño a ti, pero desgraciadamente, te lo están haciendo a ti también".

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