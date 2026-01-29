Teatromuseo de Valparaíso exhibirá la tradición de títeres y payasos en el Día de los Patrimonios en Verano

Desde el entusiasmo y vocación comunitaria, este sábado 31 de enero el Teatromuseo del Títere y el Payaso abrirá sus puertas en el marco del Día de los Patrimonios en Verano. La actividad, de acceso liberado y sin inscripción previa, se enmarca además en la inauguración de la primera etapa de las remodelaciones del museo, financiadas por el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2024.

Esta iniciativa busca rendir homenaje a la herencia artística y patrimonial de la región de Valparaíso, destacando el trabajo de payasos y titiriteros que contribuyen a la promoción y valoración de estas disciplinas escénicas. Como referente patrimonial de la ciudad puerto, la Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso trabaja activamente por consolidar a Valparaíso como la “Capital Cultural del Títere y el Payaso”, fortaleciendo las condiciones físicas, técnicas y de gestión del espacio para entregar mejores servicios a la comunidad y generar impactos positivos en su entorno.

Impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Día de los Patrimonios en Verano pone especial énfasis en las infancias y juventudes como actores fundamentales de las expresiones culturales y los patrimonios, subrayando su rol en la preservación de la diversidad cultural, en la que el Teatromuseo se inserta esta vez con una nueva propuesta a sus públicos:

“El día del patrimonio se ha convertido en un hito para los espacios culturales de nuestro país, por ello es de suma relevancia que se entienda y que las personas sientan que el patrimonio material e inmaterial les pertenece, nos pertenece. Es por eso que como Teatromuseo estos días nos llenan de entusiasmo ya que es una hermosa oportunidad para acercar la tradición titiritera y la historia de la comicidad, algo que ha estado presente durante toda nuestra historia. La invitación es para ser parte de los recorridos guiados y habitar nuestro espacio, el cual se nutre de juegos e instancias para volver a sacar nuestro niño interior”, comenta Tomás Arce, encargado de comunicaciones del Teatromuseo.

Día de los Patrimonios en Verano

La temporada estival invita al encuentro cotidiano en plazas, calles y casas, espacios donde escucharnos y acompañarnos adquiere un sentido profundo. Vivir el patrimonio desde la cercanía, recorriendo lugares que nutren la vida cultural, es también una forma de cuidarnos como comunidad.

El Día de los Patrimonios en Verano se construye desde el encuentro consciente: compartir memorias, espacios y conversaciones, poniendo en el centro el cuidado mutuo, el juego como forma de vínculo y el acompañamiento en los distintos barrios de Chile.

Con una trayectoria que se remonta al año 2007, la Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso se une a esta iniciativa mediante su consolidación como un espacio patrimonial vivo, dedicado a la promoción, difusión y profesionalización de las artes del títere y el payaso en Chile. Integrado por artistas y profesionales de la gestión cultural, el equipo del Teatromuseo considera la vida y la risa como herramientas fundamentales para el desarrollo humano, aportando activamente a la preservación, transmisión y proyección de este patrimonio escénico hacia nuevas generaciones.

