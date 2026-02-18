Hay que decirlo en llamas: Di Mondo arremete contra Pamela Díaz tras polémicos dichos sobre su diagnóstico

Un intenso cruce mediático protagonizan Di Mondo y Pamela Díaz, luego de que el fashionista acusara a Mega de impedir su ingreso al reality El Internado tras enterarse de que vive con VIH.

La controversia se encendió esta semana en el panel de Hay que decirlo, donde analizaron la confesión que Di Mondo realizó en Primer plano. En ese espacio, el socialité relató que estaba listo para ingresar al encierro cuando recibió su diagnóstico, situación que —según afirmó— derivó en su exclusión del programa.

En el debate televisivo, Pamela Díaz fue tajante al referirse a la denuncia. “Dejémosle de buscar a la gente que se hagan las víctimas. Por supuesto que es difícil, pero me imagino que debe ser difícil también exponerlo”, sostuvo.

La animadora añadió que, a su juicio, Di Mondo se mostró molesto desde hace tiempo: “Sentí que en la entrevista, de lo que escuché de Di Mondo, como que lo veo enojado hace mucho tiempo… era puro enojo, era todo el rato: ‘Mega me las va a pagar’, y no amigo”.

Además, relativizó el impacto de no haber ingresado al reality. “Lamentablemente no fue el reality, no le va a cambiar la vida a lo que él le está pasando hoy día. Hoy día, gracias a Dios, la medicina avanzó y su enojo es que siente que lo discriminaron cuando yo siento que no lo discriminaron por eso”, remató.

Díaz también comparó el caso con su experiencia en Tierra Brava, explicando los protocolos previos que realizan los canales antes de concretar la participación de un concursante.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. A través de Instagram, Di Mondo respondió directamente a la conductora.

“@pamefieradiaz, reducirlo a ‘yo siento que no lo discriminaron por eso’ trivializa algo que afecta directamente la dignidad de una personas”, escribió.

El socialité fue enfático en recalcar que su exclusión tuvo relación directa con su estado de salud. “Mi exclusión fue consecuencia de un diagnóstico médico. A partir de ese antecedente, se me negó de manera definitiva la posibilidad de participar”, afirmó.

Asimismo, aseguró que solo tras exigir formalmente una revisión del caso se abrió una alternativa excepcional de reingreso, aunque —según dijo— sin aclarar las irregularidades denunciadas.

Finalmente, lanzó una potente reflexión: “La medicina puede avanzar, pero el respeto no puede retroceder. Seamos responsables con la opinión de temas íntimas, porque si esto te pasara a ti no hablarías sin fundamentos”.

