Daniella Campos confirma su romance y enfrenta las críticas: “Estoy más feliz que nunca”

La comunicadora Daniella Campos volvió a tomarse la agenda mediática tras confirmar públicamente que atraviesa un gran momento sentimental. La revelación ocurrió en pleno programa Que te lo digo, espacio donde actualmente se desempeña como panelista.

Todo se dio en medio de la transmisión cuando el conductor Sergio Rojas ingresó al estudio con un ramo de rosas que dejó a Campos visiblemente sorprendida. El romántico gesto venía acompañado de una dedicatoria que despejó cualquier duda: “Feliz San Valentín, que este ramo refleje lo mucho que te amo. Daniella Campos, de parte de Franco”.

Minutos después, Rojas confirmó que el autor del mensaje era Franco Durán, editor del programa de espectáculos Zona de Estrellas, emitido por Zona Latina. “Se ha convertido en un hombre muy especial en mi vida, expresó.

Emocionada, Campos no esquivó el tema y abrió su corazón ante las cámaras. “Ay, no sé… es que se ha convertido en un hombre muy especial en mi vida. Me encanta trabajar con él, vivir con él la vida. Sé que muchas personas a lo mejor dijeron cosas como la diferencia de edad, que a lo mejor la diferencia económica”, expresó, haciendo referencia a los comentarios que surgieron por los 20 años que los separan.

La ex participante del reality El Internado también abordó directamente las críticas que marcaron el inicio del vínculo. “Decían que yo no me podía fijar en él, que teníamos carreras muy disímiles, etcétera. Dijeron tantas cosas… me juzgaron, pero estoy más feliz que nunca. No lo había dicho nunca públicamente, pero estoy muy enamorada”, afirmó con convicción.

Los primeros rumores sobre un posible romance comenzaron a circular en mayo del año pasado, cuando ambos coincidían laboralmente en Zona Latina y las bromas sobre su cercanía no tardaron en aparecer. Sin embargo, ninguno de los involucrados había confirmado la relación hasta ahora.

“Estoy más feliz que nunca, no lo había dicho nunca públicamente, pero estoy muy enamorada. Creo que es la primera vez que me siento tan querida y tan acompañada, sin esperar nada a cambio”, añadió la panelista, sellando así la confirmación.

PURANOTICIA