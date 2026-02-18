Eskarcita estalla en redes y enfrenta a los haters por su romance con Julitroz

Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita, perdió la paciencia. La influencer utilizó sus redes sociales para responder sin filtro a quienes han cuestionado su relación con el streamer Gastón Guerrero, más conocido como Julitroz, luego de que ambos celebraran juntos el Día de San Valentín.

La polémica se desató el pasado sábado, cuando la pareja compartió románticas postales desde la playa, donde se les ve disfrutando de un momento de relajo. En una de las historias de Instagram, Eskarcita publicó una imagen besando a su pareja y escribió: "Qué lindo lo pasamos este finde. Te amo!".

Sin embargo, la publicación rápidamente se llenó de comentarios críticos que reflotaron antiguas controversias sobre su vínculo. Frente a la ola de mensajes negativos, la ex chica reality decidió responder con firmeza.

"Nunca dije algo o me referí al tema, pero me tienen podrida con sus comentarios. Si estamos juntos es cosa nuestra, no de ustedes. Métanse en su vida", lanzó tajante.

En otro mensaje, reforzó su postura y agradeció el apoyo recibido: "Gracias a la gente que comenta cosas lindas y a nuestros cercanos que están ahí, pero suelten el tema, que nosotros estamos juntos y amándonos mucho. Su mala onda, guárdensela".

Las críticas tienen su origen en la participación de Eskarcita en el reality Mundos Opuestos, donde protagonizó un acercamiento con Alan Didier mientras mantenía, hasta entonces, una relación con Julitroz fuera del encierro.

En su momento, ambos aclararon que antes de que ella ingresara al programa habían decidido poner en pausa su relación. Tras la salida de la influencer del espacio televisivo, retomaron su vínculo, decisión que no fue bien recibida por parte de algunos seguidores.

Comentarios como “Pobre Julitroz…”, o cuestionamientos directos hacia la influencer, volvieron a aparecer tras la celebración del 14 de febrero, reavivando la controversia.

Lejos de evitar el conflicto, Eskarcita optó por enfrentar las críticas públicamente y cerrar filas en defensa de su relación, dejando en claro que, pese al ruido externo, siguen juntos.

"Si estamos juntos es cosa nuestra", sentenció, marcando distancia con los detractores y reafirmando que su historia continúa —según sus palabras— “amándose mucho”.

