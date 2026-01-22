“Teatro en Chilevisión” vuelve a la pantalla con nuevo elenco y deja fuera a uno de sus rostros históricos

Chilevisión continúa reforzando su parrilla con formatos que marcaron época. Tras confirmar el retorno de El Club de la Comedia, el canal alista ahora la vuelta de Teatro en Chilevisión, recordado programa humorístico emitido entre 2003 y 2014.

Según informó Fotech.cl, el espacio regresaría en 2026, aunque no como una continuación directa. La señal buscaría revivir el formato, pero con un elenco completamente renovado, diferenciándose de la versión original que sumó más de 300 capítulos y contó con figuras emblemáticas como Pato Torres, Ana María Gazmuri, Fernando Kliche y Rolando Valenzuela.

Con este movimiento, Chilevisión suma otro revival a su historial reciente, siguiendo la línea de nuevas versiones de programas como Fiebre de Baile y ¿Cuánto Vale el Show?.

En medio de los rumores por el regreso, Pato Torres —uno de los actores más asociados al éxito de Teatro en Chilevisión— aseguró que no ha sido contactado por la producción. “La verdad es que no tengo ninguna noticia con respecto al regreso”, señaló al citado medio. Y fue enfático: “Aparentemente, si es que hay una vuelta, no he sido considerado”.

El actor recalcó que no maneja detalles del proyecto y que actualmente está enfocado en el teatro, presentándose en la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? en el Centro Cultural SanGinés, junto a Fernando Kliche, su compañero histórico de escenario.

Así, Teatro en Chilevisión se prepara para volver a la TV con una nueva etapa marcada por el recambio de rostros y la ausencia de uno de los protagonistas que definieron su identidad original.

PURANOTICIA