“Te sientes utilizada”: Ivette Vergara dispara contra Luis Jara por polémica entrevista

Ivette Vergara se refirió por primera vez en profundidad a la entrevista que concedió en 2024 a Luis Jara, la que terminó por quebrar definitivamente la amistad entre el cantante y Fernando Solabarrieta. En conversación con el programa Qué te lo digo, la comunicadora confesó que se sintió utilizada y que, tras ese episodio, Jara nunca más volvió a contactarla.

“No era una pelea mía y, la verdad, es que yo de Lucho después no supe nunca más”, afirmó Vergara, asegurando que la situación la dejó descolocada. Según relató, la entrevista se transformó en un punto de inflexión cuando Jara le consultó sobre su separación y la posibilidad de conocer a otros hombres, sin haber conversado previamente el tema con Solabarrieta, amigo suyo por más de 27 años.

La periodista recalcó que el conflicto no le pertenecía: “Si es una pelea de ellos, la tienen que resolver ellos. Pero de ahí yo no supe nunca más… te sientes utilizada, claro que sí”. Además, reconoció que pensaba que su amistad con Jara seguía intacta, considerando incluso que es padrino de uno de sus hijos.

“Yo pensé que sí éramos amigos, hay un cariño, pero si tiene un problema con Fernando es un problema con él. No tengo que ver yo ni mis hijos”, enfatizó. Vergara también reveló que se enteró por la prensa de que Jara había declarado que ya no mantenía relación con ella, algo que la tomó completamente por sorpresa.

PURANOTICIA