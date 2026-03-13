Taylor Swift rompe otro récord: ahora lidera la lista de multimillonarios de Forbes

El dominio de Taylor Swift ya no se limita a los escenarios ni a romper récords en streaming. Ahora también arrasa en las finanzas. La superestrella del pop acaba de coronarse como la artista más rica del planeta según la última lista publicada por la revista Forbes el pasado 10 de marzo.

Sí, la intérprete de Love Story no solo llena estadios alrededor del mundo, si no que también encabeza el ranking de multimillonarios, dejando claro que su imperio musical se convirtió en una verdadera máquina de hacer dinero.

Desde Forbes detallaron cómo la cantante logró levantar una fortuna que ya alcanza cifras astronómicas. "Su fortuna incluye casi 800 millones de dólares acumulados en regalías y giras, además de un catálogo de música con un valor estimado de 600 millones de dólares y unos 110 millones de dólares en bienes raíces", señaló el medio.

Lo más llamativo es la velocidad con la que la artista disparó su patrimonio. Swift recién entró al exclusivo club de los multimillonarios en 2023, pero en apenas dos años logró multiplicar su riqueza y escalar hasta lo más alto del listado dentro del mundo del espectáculo y el deporte.

Y hay un dato que marca un antes y un después en la industria musical. "Swift es el primer músico que aparece en el ranking de multimillonarios basándose principalmente en sus canciones y actuaciones", añadió la publicación.

En otras palabras: Taylor Swift no solo domina las listas de éxitos, ahora también manda en la lista de los más ricos del mundo.

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